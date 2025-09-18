Forças armadas sob suspeita de ocultar documentos sobre OVNIs

Na última terça-feira, 16 de setembro, a Câmara dos Deputados em Brasília se tornou o palco de um debate que levantou questões polêmicas sobre o que realmente acontece no céu brasileiro. Especialistas em ufologia, aqueles que estudam objetos voadores não identificados, se reuniram para discutir a possível ocultação de registros sobre esses fenômenos pelos militares. Eles alegaram que existem muitos documentos confidenciais guardados a sete chaves por anos.

Entre os ufólogos presentes estavam figuras conhecidas, como Fernando Ramalho, Thiago Ticchetti, Marco Peti e Vitório Pacaccini. Pacaccini, por exemplo, tem notoriedade por ser um dos primeiros a investigar o famoso caso do ET de Varginha, que ocorreu em Minas Gerais em 1996.

O evento foi organizado pelo deputado federal Chico Alencar, do PSOL, e o tema principal girou em torno dos impactos dos avistamentos de OVNIs na segurança aérea e na soberania nacional. O debate foi coberto pela imprensa e destacou a gravidade das denúncias.

Dossiês secretos da Marinha e denúncias públicas

Durante a audiência, Marco Peti, que preside a Comissão Brasileira de Ufólogos, afirmou que as Forças Armadas têm um vasto acervo de documentos sobre avistamentos que são mantidos em sigilo desde os anos 50. Ele mencionou que esses arquivos são significativos e que a Marinha possui muitos registros.

Fernando Ramalho, vice-presidente da Comissão, enfatizou que a audiência tinha não apenas o intuito de expor os fatos, mas também de denunciar a ocultação desses registros. Para ele, a população tem o direito de saber a verdade sobre esses casos:

“Primeiro a gente tem que falar o que está acontecendo e depois chamar os militares para falar. O que estamos fazendo aqui é uma denúncia. Tem muita coisa ‘cabeluda’ que é escondida pelo poder militar e isso é um direito de todos,” destacou Ramalho.

ET de Varginha e intimidação militar

Um dos momentos mais impactantes da discussão foi quando Vitório Pacaccini relembrou o incidente em Varginha. Segundo ele, as Forças Armadas capturaram pelo menos cinco seres que poderiam ser extraterrestres, mas optaram por esconder essa informação. O pesquisador ainda compartilhou que enfrentou intimidação ao tentar investigar o caso.

“Eles (os militares) sabiam que aquelas criaturas que lá estavam eram ETs. Hoje temos certeza de que foram pelo menos cinco criaturas capturadas de forma sigilosa pelas forças militares. Sofri todo um processo de intimidação. As forças militares ocultam a presença de ETs também para evitar o pânico na população,” declarou Pacaccini.

A importância da ufologia no debate público

Os especialistas também ressaltaram a importância da ufologia no cenário atual. O estudo dos OVNIs não apenas fascina curiosos, mas igualmente atrai a atenção de cientistas e jornalistas. No Brasil, esse interesse aumentou, especialmente após o caso do ET de Varginha, que é considerado um dos maiores mistérios ufológicos do país. A falta de transparência por parte das Forças Armadas, segundo eles, não apenas viola o direito à informação, mas também impede a evolução de pesquisas independentes.

Repercussão e silêncio oficial

A audiência foi vista como um marco histórico para a ufologia no Brasil, já que trouxe à tona denúncias contra instituições militares reconhecidas. No entanto, apesar da pressão, até o momento, Marinha e Exército não se pronunciaram sobre as questões levantadas.

Enquanto isso, as discussões continuam, alimentando teorias e investigações sobre o suposto encobrimento de informações sobre OVNIs e vida extraterrestre. Para muitos, a transparência é o caminho para reconstruir a confiança da sociedade e esclarecer essas questões intrigantes.