Superman arrecada mais de R$ 1 bilhão em estreia

O novo filme “Superman”, produzido pela Warner Bros., obteve um desempenho impressionante nas bilheteiras da América do Norte, arrecadando cerca de US$ 122 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 680 milhões. Essa estreia significativa marca o início de uma nova fase para os filmes baseados nos heróis da DC Comics.

Além do sucesso nos Estados Unidos e Canadá, o filme também teve uma boa recepção em mercados internacionais, onde arrecadou cerca de US$ 95 milhões (aproximadamente R$ 530 milhões). Juntas, as bilheteiras doméstica e internacional estão projetadas para reunir um total de US$ 217 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão) até o próximo domingo.

“Superman” é um reboot da franquia, trazendo uma nova interpretação do personagem que foi apresentado pela primeira vez nos quadrinhos em 1938. O sucesso deste filme é crucial para a Warner Bros. e sua divisão DC Studios, visto que a empresa busca revitalizar suas produções de super-heróis.

Historicamente, a DC enfrentou dificuldades para competir com o sucesso das produções da Marvel, que são dominantes no mercado. O novo filme é escrito e dirigido por James Gunn, conhecido por seu trabalho na franquia “Guardiões da Galáxia”. Gunn foi nomeado co-CEO da DC Studios em 2022 e é visto como uma figura chave para trazer novos ares e estabilidade às produções da DC.

A intenção com “Superman” é não apenas contar a história do Homem de Aço, mas também preparar o terreno para futuros lançamentos da DC, como um filme da “Supergirl” e novas aventuras de Batman e Mulher Maravilha.

O presidente-executivo da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, expressou entusiasmo com os resultados iniciais do filme e afirmou que a estratégia da DC está em curso, com uma visão clara e um bom impulso para os próximos projetos.

“Superman” é um dos poucos filmes que estrearam com mais de US$ 100 milhões em vendas de ingressos domésticos em 2025, mesmo em um momento em que as idas ao cinema ainda não retornaram aos níveis que eram observados antes da pandemia. Um analista de bilhetria destacou que a arrecadação da estreia foi excelente, sendo uma das maiores aberturas do ano.

Entretanto, as vendas de ingressos internacionais foram descritas como “preocupantes” para um filme de grande orçamento, que custou cerca de US$ 225 milhões para ser produzido. O presidente de distribuição global da Warner Bros., Jeff Goldstein, comentou que a expectativa sempre foi de um desempenho mais forte nos EUA, onde o personagem possui uma base de fãs mais consolidada.

A abordagem de Gunn em relação a Superman recebeu críticas positivas, com 82% de aprovação em análises coletadas em um importante site de avaliações. No elenco, David Corenswet interpreta o Homem de Aço, enquanto Rachel Brosnahan atua como Lois Lane e Nicholas Hoult assume o papel de Lex Luthor.

Após anos difíceis, incluindo filmes que não conseguiram boa performance nas bilheteiras, a Warner Bros. já teve seis estreias em primeiro lugar este ano, destacando-se com “A Minecraft Movie”, que arrecadou US$ 162,8 milhões em sua estreia.

Contudo, a recepção do filme não foi isenta de controvérsias. Alguns críticos consideraram que a história de Superman, um refugiado de outro planeta, trazia uma mensagem sobre imigração, o que provocou reações negativas de comentaristas conservadores. O diretor e o elenco, por sua vez, esclareceram que seu objetivo era contar uma história sobre bondade, sem intenções políticas. O ator Nathan Fillion, que interpreta o Lanterna Verde, resumiu a situação dizendo: “É apenas um filme, gente”.

Em termos de arrecadação geral, as vendas de ingressos nos cinemas da América do Norte estão 15% acima do que em 2024, mas ainda 24% abaixo dos níveis observados em 2019, antes da pandemia.