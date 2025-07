Mulher vende moeda de ouro rara de 1907 nos Estados Unidos

Em um episódio bem interessante da série “Trato Feito” (Pawn Stars), que vai ao ar no History, uma moeda de ouro Saint-Gaudens de 20 dólares ganhou destaque na loja Gold & Silver Pawn Shop, em Las Vegas. O item foi levado por um cliente que queria saber o valor real da peça, que, por sua vez, fazia parte da herança de sua família.

Essa sequência pertence à segunda temporada e logo se tornou uma das mais comentadas entre os fãs do programa. Normal, né? Afinal, sempre rola uma curiosidade sobre o que pode ser avaliado ali!

A história da moeda

A moeda, carinhosamente chamada de Double Eagle, foi criada pelo famoso escultor Augustus Saint-Gaudens e é considerada uma das mais belas já cunhadas nos Estados Unidos.

Produzida entre 1907 e 1933, era feita de ouro puro e tinha um valor facial de 20 dólares, mas nos dias de hoje, pode valer muito mais, especialmente em versões raras e bem conservadas.

Quando Rick Harrison, um dos donos da loja, analisou a moeda, seu entusiasmo foi imediato. "Se for autêntica e estiver em bom estado, estamos falando de algo realmente valioso", afirmou ele, cheio de expectativa.

Para ter certeza de que a moeda era legítima, Rick chamou um especialista em numismática. A confirmação de autenticidade e a informação de que estava em ótimo estado de conservação deixou todos mais animados. O especialista, por sua vez, ressaltou que além do valor do ouro, o grande encanto da moeda Saint-Gaudens está no seu design e na rica história que traz consigo.

Ela foi concebida num esforço do presidente Theodore Roosevelt para fazer as moedas americanas mais artísticas e elegantes. O resultado? Uma peça com a imagem da Liberdade na frente e uma águia majestosa no verso, um verdadeiro símbolo da grandeza americana.

A negociação

Após a avaliação, Rick apresentou uma oferta ao dono da moeda. E, como sempre acontece no programa, a negociação começou! O proprietário tentava aumentar o valor e Rick buscava fechar a melhor proposta possível para a loja.

O especialista indicou que a moeda valia cerca de 2 mil dólares. No final das contas, após alguns empasses, a moeda foi vendida por 1.500 dólares.

Esse episódio se destacou como um daqueles momentos em que um objeto que parece comum esconde uma história rica, artística e cheia de valor. A presença da moeda Saint-Gaudens reafirma a ideia de que, muitas vezes, tesouros preciosos podem estar guardados em gavetas e cofres antigos, aguardando o momento de serem redescobertos.