Fase da Lua em 14 de julho de 2025: Cheia e visível

Hoje, 14 de julho de 2025, a Lua está na fase Cheia, apresentando uma visibilidade de 88%. Esse fenômeno lunar é um marco de destaque para os amantes da astronomia e curiosos em geral. A fase Cheia ocorre quando o Sol ilumina completamente a face da Lua que estamos acostumados a ver.

Faltam apenas três dias para a próxima fase, que será a Lua Minguante, prevista para acontecer no dia 17 de julho, às 21h39. Ao longo deste mês, as fases da Lua começaram com a chegada da Lua Crescente, que teve início no dia 2, às 16h30. Em seguida, no dia 10, tivemos a fase Cheia, que ocorreu às 17h38.

Próximas fases da Lua em julho

O mês de julho apresenta um calendário interessante para as fases lunares:

Lua Crescente: Iniciou-se no dia 2, às 16h30.

Iniciou-se no dia 2, às 16h30. Lua Cheia: Ocorreu no dia 10, às 17h38.

Ocorreu no dia 10, às 17h38. Lua Minguante: Acontecerá no dia 17, às 21h39.

Acontecerá no dia 17, às 21h39. Lua Nova: Por fim, a Lua Nova será vista no dia 24, às 16h12.

O que é o ciclo lunar?

O ciclo lunar, ou lunação, é o tempo que a Lua leva para passar por todas as suas fases, que é de cerca de 29,5 dias. Durante esse período, a Lua passa pelas fases Nova, Crescente, Cheia e Minguante, cada uma delas durando aproximadamente sete dias. Além das fases principais, existem as chamadas "interfases", como o quarto crescente e crescente gibosa, entre a Lua Nova e a Lua Cheia, assim como o quarto minguante e a minguante gibosa, entre a Lua Cheia e a Minguante.

Observação do céu

Para aqueles interessados em observar a Lua, a noite de hoje será uma ótima oportunidade. A beleza da Lua Cheia é um convite para olhar para o céu e apreciar esse fenômeno natural, que tem fascinado a humanidade por séculos.