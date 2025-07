As 7 palavras mais engraçadas do português, segundo pesquisa

A língua portuguesa é cheia de surpresas e, entre uma bela poesia e outra, existem aqueles termos curiosos que fazem a gente rir só de ouvir. É impressionante como algumas palavras, com seus sons diferentes e significados inusitados, conseguem provocar risadas em diferentes regiões do Brasil.

Quando a gente fala de palavras engraçadas, não estamos apenas comentando sobre o que é divertido, mas também sobre ritmos, sonoridades e interpretações que variam entre as localidades. O que uma pessoa acha hilário em São Paulo pode não ser a mesma coisa em Salvador, e isso só aumenta a riqueza do nosso idioma.

Estudos apontam que o humor linguístico pode ser bem relacionado à forma como as palavras soam e ao contexto em que são faladas. Por exemplo, se considerarmos elementos como onomatopeias e aliterações, percebemos que essas características sonoras podem tornar uma expressão mais cômica e memorável.

Por que certas palavras soam engraçadas?

Quando falamos sobre as palavras que nos fazem rir, as características sonoras são fundamentais. Em geral, palavras que provocam riso costumam ter algumas particularidades:

Onomatopeias : Aqueles termos que imitam sons, como “zunzunzum”, são um ótimo exemplo. Eles trazem uma ludicidade ao imitar ruídos do dia a dia, tornando a comunicação mais leve e divertida.

Aliterações : A repetição de sons, como em “siricutico”, cria um efeito sonoro que faz a palavra ser ainda mais marcante.

Padrão rítmico : Palavras com um ritmo inesperado, como “balacobaco”, chamam a atenção e trazem um elemento de surpresa.

Estranheza semântica: Termos regionais que não são do cotidiano, como “mequetrefe”, oferecem uma compreensão cômica dada sua sonoridade.

Lista das 7 palavras mais engraçadas do português

Algumas palavras se destacam pela sua capacidade de fazer o público rir. Conheça sete delas:

Siricutico: Usada para descrever aquele movimento agitado e nervoso que sentimos às vezes. O jeito como é dita e o ritmo acelerado tornaram essa palavra um clássico. Balacobaco: Fala-se muito a respeito de festas e situações divertidas. O tom vibrante da palavra e seu jogo de sílabas a tornam única. Mequetrefe: Significa uma pessoa irrelevante ou sem importância. Ela se destaca, especialmente por causa do seu final engraçado e da forma como é pronunciada. Bugiganga: Essa palavra se refere a objetos sem grande valor ou utilidade. A musicalidade dos sons “gi-gã-ga” torna tudo mais divertido! Geringonça: Refere-se a um objeto improvisado e, muitas vezes, sem funcionar direito. O jeito de falar a torna impetuosa e engraçada. Piripaque: Com um tom explosivo, essa palavra descreve um desmaio ou uma crise nervosa, tudo de forma exagerada, o que gera risadas. Serelepe: Significa alguém muito ativo ou inquieto. O som alegre e saltitante da palavra reflete bem o que ela mesa pra descrever.

O que diz a ciência sobre palavras engraçadas?

Embora não haja estudos brasileiros que classifiquem oficialmente essas palavras engraçadas, pesquisas internacionais na área de psicolinguística já analisaram a relação entre sons e humor. Levantamentos mostram que palavras com consoantes explosivas e sílabas repetitivas aumentam o potencial cômico.

Isso tudo se aplica ao português brasileiro, onde palavras como “piripaque” e “bugiganga” têm um efeito engraçado por suas sonoridades e significados inesperados.

Palavras engraçadas mudam de região para região?

Sem dúvida! O português brasileiro é extremamente rico e varia bastante entre estados e cidades. Assim, palavras que fazem sucesso numa região podem ser desconhecidas em outras.

Por exemplo, no Nordeste, “mequetrefe” e “geringonça” são mais comuns, enquanto no Sul e Sudeste, “bugiganga” e “serelepe” são frequentemente usadas no dia a dia.

Existe uma lista oficial das palavras mais engraçadas do português?

Atualmente, não existe uma lista oficial reconhecida das palavras mais engraçadas da língua portuguesa. A seleção dessas expressões depende de fatores como sonoridade, uso regional e seu potencial humorístico.

Com tantas palavras engraçadas por aí, sempre vale a pena dar risada e explorar esse universo divertido da nossa língua. Tem alguma palavra que você acha hilária e que deveria estar nessa lista?