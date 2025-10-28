Superiate de 44 m inspirado no Japão combina arte e tecnologia

O design japonês traz à tona o conceito de Wabi Sabi, que celebra as imperfeições e a autenticidade dos materiais naturais. Esse espírito inspirou o superiate Nasiba, de 44 metros, recém-construído pela Cantiere delle Marche na Itália. A ideia surgiu do desejo de um proprietário em ter uma embarcação única, global e autônoma, com alto desempenho e foco na saúde e bem-estar.

Um projeto moldado pela saúde e sustentabilidade

Desde o início, a equipe da Winch Design, da Grã-Bretanha, adotou uma abordagem diferente. Cada material usado a bordo foi selecionado com base em critérios rigorosos de sustentabilidade e segurança. Isso mostra um compromisso com o meio ambiente, que é fundamental para o projeto.

Além disso, a EcoNest Architects entrou em cena para garantir padrões internacionais de qualidade do ar, ajudando a eliminar compostos voláteis e priorizando matérias-primas que são naturais e não tóxicas. Essa atenção aos detalhes se reflete no conforto físico e mental proporcionado pelo Nasiba. Por exemplo, ele possui uma sauna infravermelha perto do banheiro principal e uma piscina gelada na área da proa, que ajuda na recuperação muscular.

Essas características unificam a experiência de navegação com a proposta de oferecer luxo e bem-estar.

Artesania e natureza em cada detalhe

Dentro do Nasiba, a interação entre o design artesanal e a natureza é marcante. A mesa de jantar e as cadeiras foram elaboradas com madeira de 250 anos, que caiu naturalmente. Um mapa-múndi feito de marchetaria de cortiça decora uma sala dedicada à família. Além disso, existe uma escultura chamada "árvore da vida", que guarda memórias das viagens dos proprietários.

O piso de madeira possui um relevo que simula a sensação de caminhar sobre areia molhada, algo bem único. E os tapetes de lã, vindos da Sardenha, são tingidos com pigmentos naturais, ressaltando ainda mais a preocupação estética e sustentável do projeto.

Jim Dixon, diretor da Winch Design, comenta que esse projeto é uma virada conceitual para o estúdio. Para ele, "a inovação e a transformação acontecem quando surgem desafios desse tipo."

A nova linguagem do luxo náutico

Os conveses do Nasiba trazem uma paleta de tons terrosos e texturas orgânicas. A iluminação foi projetada para respeitar o ritmo circadiano, ajudando os passageiros a se alinharem e manterem o equilíbrio entre corpo e mente durante as viagens mais longas.

Vasco Buonpensiere, cofundador e CEO da Cantiere delle Marche, enfatiza que o Nasiba redefine os princípios do luxo. Ele diz que essa entrega "é uma colaboração significativa, mostrando que bem-estar e sustentabilidade podem ser o novo padrão do alto design."

O coração verde do iate

Um dos destaques do projeto está no coração do iate: uma parede viva de musgo preservado. Essa parede não só cria uma atmosfera natural, mas também é complementada por raízes de sabugueiro e paredes de argila, remetendo à essência do Wabi Sabi e à beleza que reside nas imperfeições.

William Yates, da Seventy Blue, corretora representando os proprietários, elogia a complexidade do projeto. Ele afirma que "o briefing era detalhado, incluindo performance e layout, e a equipe enfrentou tudo com uma atitude criativa e colaborativa."

Superiate Nasiba: um novo símbolo de luxo consciente

O Nasiba é mais do que um mero iate; ele representa uma filosofia de que o luxo pode ser saudável, natural e emocionalmente equilibrado. Com seus materiais centenários, sauna, parede viva e uma forte inspiração no Wabi Sabi, esse novo explorador redefine o futuro da navegação sustentável.