números consolidados de 27 de outubro de 2025
Audiência da TV em 27 de Outubro de 2025
A edição especial de 40 anos do Criança Esperança teve um desempenho abaixo do esperado, registrando a terceira pior média de público na história do evento. Apesar da expectativa alta, a atração não conseguiu atrair um número significativo de telespectadores.
Em contrapartida, a novela Três Graças estabeleceu um novo recorde de audiência, embora tenha finalizado com uma média inferior à da novela Dona de Mim. Isso demonstra uma competição acirrada entre as produções.
Na Record, a estreia da novela Mãe garantiu a vice-liderança isolada para a emissora. O primeiro capítulo da trama turca superou os índices de todos os episódios da série O Senhor e a Serva, que foi encerrada na semana anterior. Essa nova produção trouxe um fôlego para a programação da Record, mostrando um interesse renovado por parte do público.
No SBT, a reprise de Maria do Bairro se destacou, superando inclusive o reality show The Voice Brasil, que não conseguiu manter sua audiência habitual. Essa reprise resgatou o interesse dos espectadores, confirmando a força dos clássicos da emissora.
A seguir, estão os números de audiência consolidados para segunda-feira, 27 de Outubro de 2025:
Globo:
- Hora Um: 4,5
- Bom Dia SP: 8,4
- Bom Dia Brasil: 8,7
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,9
- Mais Você: 7,2
- Jornal Hoje: 11,5
- SPTV: 16,8
- Jornal Nacional: 25,1
- Criança Esperança: 13,9
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,3
- Fala Brasil: 3,1
- Cidade Alerta: 4,1
- Jornal da Record: 7,0
- Mãe: 5,9
SBT:
- SBT Manhã: 2,7
- Maria do Bairro: 4,0
- The Voice Brasil: 3,6
Band:
- Jogo Aberto: 1,7
- Brasil Urgente: 2,4
- Jornal da Band: 3,2
RedeTV:
- A Tarde é Sua: 0,7
- TV Fama: 0,6
Os números de audiência refletem a medição na Grande São Paulo e são importantes para o mercado publicitário, pois em 2025, um ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios assistindo à TV. Essas informações são divulgadas pelas assessorias de imprensa e servem como um panorama do que vem atraindo a atenção dos telespectadores.