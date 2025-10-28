números consolidados de 27 de outubro de 2025

Audiência da TV em 27 de Outubro de 2025

A edição especial de 40 anos do Criança Esperança teve um desempenho abaixo do esperado, registrando a terceira pior média de público na história do evento. Apesar da expectativa alta, a atração não conseguiu atrair um número significativo de telespectadores.

Em contrapartida, a novela Três Graças estabeleceu um novo recorde de audiência, embora tenha finalizado com uma média inferior à da novela Dona de Mim. Isso demonstra uma competição acirrada entre as produções.

Na Record, a estreia da novela Mãe garantiu a vice-liderança isolada para a emissora. O primeiro capítulo da trama turca superou os índices de todos os episódios da série O Senhor e a Serva, que foi encerrada na semana anterior. Essa nova produção trouxe um fôlego para a programação da Record, mostrando um interesse renovado por parte do público.

No SBT, a reprise de Maria do Bairro se destacou, superando inclusive o reality show The Voice Brasil, que não conseguiu manter sua audiência habitual. Essa reprise resgatou o interesse dos espectadores, confirmando a força dos clássicos da emissora.

A seguir, estão os números de audiência consolidados para segunda-feira, 27 de Outubro de 2025:

Globo:

Hora Um: 4,5

Bom Dia SP: 8,4

Bom Dia Brasil: 8,7

Encontro com Patrícia Poeta: 6,9

Mais Você: 7,2

Jornal Hoje: 11,5

SPTV: 16,8

Jornal Nacional: 25,1

Criança Esperança: 13,9

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,3

Fala Brasil: 3,1

Cidade Alerta: 4,1

Jornal da Record: 7,0

Mãe: 5,9

SBT:

SBT Manhã: 2,7

Maria do Bairro: 4,0

The Voice Brasil: 3,6

Band:

Jogo Aberto: 1,7

Brasil Urgente: 2,4

Jornal da Band: 3,2

RedeTV:

A Tarde é Sua: 0,7

TV Fama: 0,6

Os números de audiência refletem a medição na Grande São Paulo e são importantes para o mercado publicitário, pois em 2025, um ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios assistindo à TV. Essas informações são divulgadas pelas assessorias de imprensa e servem como um panorama do que vem atraindo a atenção dos telespectadores.