números consolidados de 27 de outubro de 2025

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 25 minutos atrás
1 minuto de leitura
Xuxa e Renato Aragão no Criança Esperança. Foto: TV Globo
confira os números consolidados de 27/10/2025

Audiência da TV em 27 de Outubro de 2025

A edição especial de 40 anos do Criança Esperança teve um desempenho abaixo do esperado, registrando a terceira pior média de público na história do evento. Apesar da expectativa alta, a atração não conseguiu atrair um número significativo de telespectadores.

Em contrapartida, a novela Três Graças estabeleceu um novo recorde de audiência, embora tenha finalizado com uma média inferior à da novela Dona de Mim. Isso demonstra uma competição acirrada entre as produções.

Na Record, a estreia da novela Mãe garantiu a vice-liderança isolada para a emissora. O primeiro capítulo da trama turca superou os índices de todos os episódios da série O Senhor e a Serva, que foi encerrada na semana anterior. Essa nova produção trouxe um fôlego para a programação da Record, mostrando um interesse renovado por parte do público.

No SBT, a reprise de Maria do Bairro se destacou, superando inclusive o reality show The Voice Brasil, que não conseguiu manter sua audiência habitual. Essa reprise resgatou o interesse dos espectadores, confirmando a força dos clássicos da emissora.

A seguir, estão os números de audiência consolidados para segunda-feira, 27 de Outubro de 2025:

Globo:

  • Hora Um: 4,5
  • Bom Dia SP: 8,4
  • Bom Dia Brasil: 8,7
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,9
  • Mais Você: 7,2
  • Jornal Hoje: 11,5
  • SPTV: 16,8
  • Jornal Nacional: 25,1
  • Criança Esperança: 13,9

Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,3
  • Fala Brasil: 3,1
  • Cidade Alerta: 4,1
  • Jornal da Record: 7,0
  • Mãe: 5,9

SBT:

  • SBT Manhã: 2,7
  • Maria do Bairro: 4,0
  • The Voice Brasil: 3,6

Band:

  • Jogo Aberto: 1,7
  • Brasil Urgente: 2,4
  • Jornal da Band: 3,2

RedeTV:

  • A Tarde é Sua: 0,7
  • TV Fama: 0,6

Os números de audiência refletem a medição na Grande São Paulo e são importantes para o mercado publicitário, pois em 2025, um ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios assistindo à TV. Essas informações são divulgadas pelas assessorias de imprensa e servem como um panorama do que vem atraindo a atenção dos telespectadores.

