Somnio: o maior iate-residência do mundo em alto-mar

Anunciado oficialmente em 2021, o Somnio está prestes a mudar a forma como pensamos sobre luxo em alto-mar. Com impressionantes 222 metros de comprimento e um investimento que gira em torno de US$ 600 milhões (R$ 3,2 bilhões), esse projeto une a engenhosidade da engenharia naval norueguesa ao estilo do design italiano. O resultado? O que deve ser o maior iate-residência do mundo, criado especialmente para a elite milionária e bilionária.

Desenvolvido pela VARD, uma subsidiária do grupo italiano Fincantieri, o Somnio será como uma cidade flutuante, contando com seis andares e 39 apartamentos particulares, cada um a partir de US$ 11 milhões (R$ 59 milhões). As primeiras unidades estão programadas para serem entregues nos próximos anos, mas atenção: apenas convidados selecionados poderão comprar uma dessas preciosidades, o que reforça o seu caráter exclusivo.

O maior iate-residência do mundo

O nome Somnio, que em latim significa “sonhar”, reflete a proposta de um novo estilo de vida para a elite global. Este não é apenas mais um superiate; é uma nova maneira de habitar e viver sobre as águas.

Dentro do Somnio, os moradores encontrarão restaurantes de classe internacional, vinícolas próprias, academias completas, spas, salões panorâmicos e até uma plataforma para mergulho e esportes aquáticos. É como ter todos os luxos de uma cidade, mas diretamente no mar.

O Somnio também se destaca pela sua sustentabilidade. Contará com motores híbridos de última geração, voltados para a eficiência energética e redução de emissões. A propulsão elétrica será aliada a geradores de combustível limpo, fazendo do Somnio um dos superiates mais "verdes". Duas helipads permitirão pousos simultâneos, enquanto áreas técnicas independentes garantem longas viagens sem a necessidade de reabastecimento constante.

Engenharia e design de ponta

Construído nos estaleiros VARD Langsten na Noruega, o Somnio combina a engenhosidade naval escandinava com o requinte do design italiano da Fincantieri. Os estúdios Winch Design (Reino Unido) e Tillberg Design (Suécia), renomados na indústria, assinam o projeto.

O casco é projetado para resistir a condições extremas, inclusive em travessias polares, tudo mantendo o conforto a bordo. O sistema de estabilização ativa reduz o balanço do iate em até 80%. Cada apartamento terá um terraço privativo, suítes amplas com vista de 270°, sala de jantar, cozinha equipada, cinema particular e, em alguns casos, até jacuzzi e academia integradas.

A intenção é oferecer uma experiência que misture a privacidade de uma mansão com a liberdade de navegar pelo mundo.

E, apesar do luxo, a sustentabilidade ambiental é um pilar fundamental do design. Além do sistema híbrido, o Somnio terá tratamento interno de resíduos, dessalinização de água do mar e um programa interno de pesquisa oceanográfica. Parte dos lucros reverterá para estudos sobre o impacto climático nos oceanos, além de servir como uma espécie de embaixada móvel em eventos de sustentabilidade.

Um investimento flutuante de elite

Os apartamentos do Somnio estão disponíveis sob um modelo de propriedade compartilhada, com um toque de confidencialidade. Os proprietários terão direitos vitalícios e podem personalizar seus espaços, fazendo parcerias com designers renomados. As áreas comuns, como piscinas e restaurantes, serão geridas como um condomínio de luxo, com uma equipe fixa de apenas 150 tripulantes oferecendo atendimento 24 horas.

A manutenção e operação anual do iate vai ultrapassar US$ 25 milhões, cobertos com taxas condominiais dos residentes. Essa quantia inclui combustível, equipe, portos, eventos e logística global. A embarcação navegará em rotas sazonais que passam pelo Mediterrâneo, Caribe, Norte da Europa e Pacífico Sul.

O novo símbolo da exclusividade global

O Somnio inaugura uma nova categoria de embarcações: o iate-residência. Essa fusão entre um hotel cinco estrelas, um condomínio de luxo e um navio de expedição científica supera qualquer superiate já feito, tanto em dimensões quanto em personalização.

Enquanto muitos sonham com uma casa à beira-mar, o Somnio oferece uma experiência ainda mais exclusiva: uma casa que navega pelo mar. É um refúgio de luxo, tecnologia e privacidade. O projeto reflete uma nova elite, que busca mais segurança e liberdade, principalmente em tempos de incerteza global.

Com as obras avançando na Noruega, o Somnio já é um ícone, mesmo antes de zarpar. Mais do que apenas uma embarcação, é uma manifestação da capacidade humana de transformar luxo, engenharia e criatividade em uma monumentalidade singular. Quando finalmente zarpar, o Somnio vai marcar uma nova era na indústria naval, fazendo realidade o que antes era apenas um sonho de viver no mar.