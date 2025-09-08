Notícias

Superiate atracado há 3 anos consome diesel para refrigerar

Italo Pastorini
O superiate que está atracado há 3 anos e consumindo toneladas de diesel só para manter o ar gelado
O superiate que está atracado há 3 anos e consumindo toneladas de diesel só para manter o ar gelado

O superiate Eclipse, que antes pertencia ao empresário russo Roman Abramovich, traz à tona um tema importante: o impacto ambiental do consumo de combustível por embarcações de luxo. Desde o final de 2022, o iate está ancorado no porto de Muğla, na Turquia. E, nesse tempo, seus geradores têm funcionado sem parar para manter os interiores e sistemas eletrônicos em funcionamento. Isso significa um consumo enorme de diesel — algo necessário para evitar danos causados pelo calor e pela umidade.

Desafios da indústria de superiates

A operação do Eclipse expõe um dilema na indústria de superiates: como equilibrar luxo e sustentabilidade? Para muitos, esses iates são sinônimo de status e oferecem experiências sofisticadas a seus proprietários. Mas o uso intenso de combustíveis fósseis também deixa uma marca negativa no meio ambiente.

Enquanto algumas partes do setor avançam, investindo em tecnologia mais limpa, como propulsões híbridas e uso de hidrogênio, essa mudança ainda está engatinhando. Muitos iates ainda são grandes consumidores de diesel e, portanto, relutam em fazer essa transição.

Avanços em sustentabilidade

Felizmente, a indústria náutica tem se mostrado consciente dos seus impactos ambientais. Está em busca de soluções mais sustentáveis. Um bom exemplo é a propulsão híbrida, que pode reduzir o consumo de combustível em até 30%.

Empresas como a Sunreef Yachts estão se destacando com iates híbridos que misturam motores elétricos e a diesel, buscando uma combinação de eficiência e menores emissões. Além disso, iniciativas como o uso de materiais reciclados nos interiores e a adoção de energias renováveis, como solar e eólica, estão se tornando mais comuns para garantir operações mais limpas.

Reforma do Eclipse

Apesar das críticas sobre o consumo de combustível do Eclipse, há esperança de que mudanças estejam a caminho. O iate passará por reformas no estaleiro de Tuzla, em Istambul.

A expectativa é que novas tecnologias sustentáveis sejam incorporadas, alinhando o Eclipse às crescentes exigências ambientais e às expectativas dos consumidores que buscam mais responsabilidade ecológica.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 57 minutos atrás
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

