Leclerc teme que Ferrari enfrente dificuldades na chuva

Charles Leclerc expressou preocupação com o desempenho da Ferrari no Grande Prêmio da Bélgica, que está previsto para ocorrer sob chuva. O piloto enfrentou dificuldades no último GP em Silverstone, onde caiu da sexta posição no grid para o 14º lugar, após uma tentativa malsucedida de trocar para pneus slick.

Durante a sessão de qualificação em Spa-Francorchamps, Leclerc comentou sobre as condições climáticas. “Discutimos sobre isso na última corrida. Não acho que a chuva seja um ponto forte do nosso carro no momento; nós estamos realmente lutando”, afirmou o piloto.

Apesar das dificuldades, Leclerc conquistou a terceira posição no grid, superando Max Verstappen por apenas três milésimos de segundo. Ele não se sente completamente confiante para enfrentar os pilotos da McLaren que estão à sua frente. “Só vou saber onde estamos após as primeiras voltas. Mas tentarei olhar para frente em vez de ficar só de olho nos espelhos”, disse.

O piloto também destacou que não esperava uma classificação tão boa, uma vez que inicialmente acreditavam que ficariam em quarto lugar com uma diferença considerável dos primeiros colocados. “No final, a diferença é significativa, mas um pouco menor do que esperávamos, então isso é positivo”, comentou.

Leclerc mencionou que a equipe trouxe atualizações para o carro que consistem em melhorias que começaram a funcionar desde o início do fim de semana. “Tivemos que fazer alguns ajustes entre ontem e hoje. Está indo na direção certa e estou muito feliz”, afirmou ele. Ele também se sentiu satisfeito com a volta que fez, acreditando que não deixou muito potencial de lado.

Além disso, Leclerc reconheceu a importância da experiência do colega Lewis Hamilton, que terminou a corrida anterior em quarto lugar. Ele afirmou que essa troca de experiências sobre a condução do carro da Mercedes em condições molhadas está sendo útil para a equipe. “Estamos trabalhando muito para tentar melhorar nosso desempenho em clima chuvoso, pois nosso carro é muito difícil de dirigir nessas condições”, explicou.

A equipe Ferrari intensifica os esforços para superar os desafios e busca reverter a situação complicada enfrentada nas corridas em que a chuva se faz presente.