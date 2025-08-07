Notícias

Solange e a história da personagem afogada no mar

Solange Duprat (Alice Wegmann) em
Solange Duprat (Alice Wegmann) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Instagram

Amanhã, sexta-feira (8), o episódio de “Vale Tudo” na TV Globo promete trazer importantes desdobramentos. Um dos principais focos será Solange, que se recusa a revelar quem é o pai de seu filho. Essa situação levanta a curiosidade dos personagens e do público, principalmente em relação a como os outros irão reagir a essa revelação que ainda está por vir.

Pascoal e Raquel também terão um momento importante, onde Pascoal expressa suas dúvidas sobre Walter, levantando o clima de desconfiança entre os personagens. Enquanto isso, Cecília se encontra em um dilema. Ela está refletindo sobre a possibilidade de se reconciliar com Marco Aurélio, especialmente por causa de Sarita, o que mostra sua intenção de manter laços familiares em meio a conflitos.

Heleninha, uma das personagens, opta por se isolar em seu quarto, demonstrando um estado reflexivo ou talvez de tristeza. Cecília, percebendo a situação, convida Marco Aurélio a se juntar à celebração do aniversário de sua sobrinha, tentando assim fortalecer os vínculos familiares.

Raquel e Ivan, por sua vez, decidem planejar uma viagem para Paraty, um destino conhecido por sua beleza natural e história. Inicialmente, Heleninha hesita em participar, mas após conversar com Celina, ela muda de ideia e aceita a proposta de ir para Paraty, mostrando que pode haver uma mudança em seu estado de ânimo.

Outro ponto alto da trama será quando André atua como herói ao salvar Aldeíde de um afogamento na praia. Essa cena promete tensionar a narrativa e mostrar a força do personagem em um momento crítico. Por outro lado, Heleninha se desestabiliza ao descobrir que Ivan e Raquel estão hospedados na mesma pousada que Laís e Cecília, o que a leva a decidir deixar o local. Para complicar ainda mais a situação, Poliana testemunha Aldeíde em um momento íntimo com André, o que poderá ter repercurssões significativas na relação entre os envolvidos.

Este episódio reúne emoções e conflitos, mantendo o público atento às reações e desfechos das relações entre os personagens.

