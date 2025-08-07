Disney reune Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan em ‘Freakier Friday’

“Freakier Friday”: A Nova Aventura de Troca de Corpos da Disney

A Disney traz de volta a comédia “Freakier Friday”, uma sequência da clássica comédia de 2003. Nesta nova produção, dirigida por Nisha Ganatra, o filme apresenta uma reviravolta multigeracional, quando Tess, interpretada pela icônica Jamie Lee Curtis, e Anna, interpretada por Lindsay Lohan, trocam de lugar novamente. Entretanto, desta vez, elas não trocam entre si.

Mais de vinte anos depois da primeira história, Tess se tornou uma psicóloga de sucesso prestes a iniciar uma turnê de lançamento de seu livro. Do outro lado, Anna está ocupada gerenciando a carreira de uma famosa pop star, Ella, interpretada por Maitreyi Ramakrishnan, enquanto cuida de sua filha surfista de 15 anos, Harper, vivida por Julia Butters. Quando Anna conhece Eric, um pai solteiro com uma filha fashionista de 15 anos, Lily, interpretada por Sophia Hammons, surge uma atração instantânea. No entanto, eles enfrentam os desafios que aparecem quando duas famílias se juntam, e Tess e Anna logo percebem que relatar suas experiências pode ser ainda mais complicado do que imaginavam.

Nisha Ganatra, a diretora, menciona que o conceito de uma comédia de troca de corpos é sobre entender a perspectiva do outro. Em “Freakier Friday”, essa dinâmica se amplia, proporcionando quatro pontos de vista diferentes. Lohan e Curtis, já experimentadas em suas trocas de personagens, enfrentam a tarefa de incorporar as particularidades umas das outras. Hammons comentou que observar e interagir umas com as outras foi fundamental para entender as nuances de seus personagens.

Durante as filmagens, Butters destacou que trabalhar com Lohan foi uma experiência enriquecedora, cheia de descobertas. Curtis afirmou que foi desafiador interpretar uma adolescente como Lily, que é consciente de sua imagem e extremamente estilosa.

A química entre os atores é um dos focos do filme, e Ganatra revelou que se sentiu emocionada por dirigir Curtis e Lohan novamente. A produção também traz de volta personagens do primeiro filme, como Mama P, Jake e Ryan, intepretados por Rosalind Chao, Chad Michael Murray e Mark Harmon, respectivamente. Ganatra se esforçou para manter a essência do primeiro filme viva, enquanto oferece uma nova experiência para aqueles que ainda não assistiram à versão anterior.

“Freakier Friday” promete proporcionar o que os fãs amaram no primeiro filme, como momentos musicais e várias situações engraçadas. Para Lohan, é importante que o público note a relevância do amor familiar e a importância da comunicação, pedindo que as pessoas se perguntem como estão umas com as outras.

A diretora destacou a beleza da comédia multigeracional, enfatizando que o objetivo é que as pessoas assistam ao filme com suas mães, filhas, filhos e amigos, saindo da sala de cinema com um sentimento de alegria e conexão. A expectativa é que o filme inspire o público a estar mais próximo de seus entes queridos.

“Freakier Friday” é uma nova oportunidade de rir e refletir sobre relacionamentos, trazendo ao público uma mistura de humor e carinho, marcando mais um capítulo no coração de suas personagens e na história da Disney.