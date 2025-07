Sol falece durante a noite e deixa livro com revelações

Últimos Dias da Cantora Sol

A cantora Sol, famosa nas décadas de 1980 e 1990, foi encontrada morta na sexta-feira, 12 de julho. O descobrimento do falecimento ocorreu por um casal de amigos que era também o proprietário do imóvel onde ela morava, no bairro Campo Limpo, em São Paulo.

De acordo com André Scarcelli, amigo e assessor de imprensa de Sol, ela vivia sozinha, era solteira e não tinha filhos. Sua mãe já havia falecido e sua única parente viva, uma irmã, não teve participação no momento difícil. Sem recursos para o enterro, Sol contava com a ajuda de Vitoria Cury, filha do apresentador Bolinha, que organizou uma campanha de arrecadação nas redes sociais para cobrir os custos do velório e do sepultamento.

O Instituto Médico Legal (IML) identificou que a causa da morte foi um mal-súbito, embora mais detalhes sobre a saúde dela ainda não tenham sido revelados.

Apesar do longo tempo fora dos holofotes, a cantora continuava ativa em sua carreira. Nos últimos meses, ela realizava alguns shows e ainda complementava sua renda com a venda de conteúdo em um site de fotos e vídeos sensuais, além de receber direitos autorais por suas músicas. Sol estava trabalhando em um novo álbum e tinha terminado uma biografia onde relatou momentos da sua vida, incluindo histórias sobre sua convivência com vários artistas famosos.

Muitos acreditavam que Sol tinha 59 anos, mas documentos indicam que, na verdade, ela tinha 69 anos. Segundo Scarcelli, ela preferia não comentar sobre sua idade real.

Ele ainda contou que começou a colaborar com Sol há mais de quatro anos, quando decidiu cuidar de sua assessoria. Após a sua morte, ele se tornou herdeiro do acervo e dos direitos autorais da artista e pretende honrar o desejo dela de publicar sua biografia.

Scarcelli descreve Sol como uma pessoa doce, carismática e cheia de vida, que pregava o amor e respeitava o espaço dos outros. Ele enfatiza o legado positivo que ela deixou e como sua resiliência era um exemplo para todos.