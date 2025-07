Exposição no MIS amplia o legado de Raul Seixas para novos fãs

Exposição "Baú do Raul" Celebra Legado de Raul Seixas no MIS

A partir de sexta-feira, 11 de agosto, o Museu da Imagem e do Som (MIS) em São Paulo abre as portas para a exposição "Baú do Raul", que ficará em cartaz até 28 de setembro. A mostra visa relembrar e celebrar a obra de Raul Seixas, um dos ícones do rock brasileiro, que completaria 80 anos neste ano.

Diferente de outros artistas daquele período, Raul Seixas ainda não conquistou a plena atenção da geração Z, enquanto Cazuza, por exemplo, continua presente na cultura pop atual através de artistas como Jão. Apesar disso, a obra de Raul, conhecido como o "profeta" do rock, ainda ressoa com muitos, especialmente entre seus fãs mais dedicados, os raulseixistas.

A exposição é uma grande aposta na divulgação do legado de Raul e se complementa com a série "Raul: Eu Sou", que estreou recentemente no Globoplay. Com 16 salas temáticas, a mostra promete uma imersão profunda na vida e carreira do cantor.

Cenografia e Atrações

A curadoria de André Sturm e a coordenação de Renan Daniel e Vanessa Rodrigues planejaram um ambiente visualmente impactante. A cenografia utiliza cores vibrantes e instalações grandes para chamar a atenção do público. Um exemplo é a instalação de uma fita cassete gigante na entrada, que visa despertar a curiosidade dos jovens, mostrando como era a experiência de ouvir música antes da era digital.

Cada uma das salas da exposição é inspirada nas principais canções de Raul. A sala dedicada a "Maluco Beleza", por exemplo, apresenta uma decoração com neons e o rosto do artista feito de fitas cassetes e VHS. Outro destaque é um amplificador gigante que abriga um caleidoscópio de imagens do cantor, ideal para quem deseja fazer posts nas redes sociais.

A experiência interativa é aumentada com uma atração adicional paga, onde até três pessoas podem cantar em um palco sob um disco voador, com a opção de receber um vídeo da performance.

Documentos e Relíquias

A exposição também traz itens do acervo de Sylvio Passos, um dos mais fervorosos fãs de Raul, e de Kika e Vivi Seixas, ex-esposa e filha do artista, respectivamente. O público poderá observar cadernos em que Raul anotou detalhes sobre suas músicas e sua visão artística, além de manuscritos que revelam o processo criativo por trás dos álbuns.

Um dos cadernos, por exemplo, mostra suas anotações sobre o álbum "Gita", destacando o gênero musical de cada canção. Em uma carta à Divisão de Censura de Diversões Públicas, Raul defende a liberação de uma de suas músicas censuradas, argumentando que sua letra não fazia apologia ao uso de drogas.

Legado e Emoções

Entre os itens mais tocantes, está o pijama listrado que Raul usava quando foi encontrado sem vida em 1989. Este item, que ficará exposto no segundo andar, provoca emoção em quem visita, como foi o caso de sua filha Vivi Seixas, que ficou surpresa ao ver a relíquia preservada.

O legado de Raul Seixas e suas mensagens continuam a ressoar. A exposição "Baú do Raul" é uma oportunidade para que novas gerações explorem e interpretem as letras e conceitos discutidos pelo artista. Raul é visto como um profeta cuja mensagem ultrapassa décadas, alcançando tanto o passado quanto o futuro.

Informações sobre a Exposição

Local: Museu da Imagem e do Som (MIS), Av. Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo.

Museu da Imagem e do Som (MIS), Av. Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo. Data: De 11 de agosto a 28 de setembro.

De 11 de agosto a 28 de setembro. Horário: Terça a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 20h; domingo, das 10h às 18h.

Terça a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 20h; domingo, das 10h às 18h. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); entrada gratuita às terças-feiras.

A exposição promete ser uma rica viagem pelo universo de Raul Seixas, ideal tanto para os fãs de longa data quanto para aqueles que estão apenas descobrindo sua música.