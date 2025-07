Marido de Renata Vanzetto trocou EUA por SP e é sócio de hostel

Renata Vanzetto é Destaque no Novo Reality ‘Chef de Alto Nível’ da TV Globo

A chef Renata Vanzetto é uma das participantes do reality culinário "Chef de Alto Nível", que estreia na TV Globo na próxima terça-feira, dia 15. O programa, apresentado por Ana Maria Braga, promete trazer uma série de desafios e competições emocionantes no mundo da gastronomia.

Quem é Cassiano Bonjardim, o Marido de Renata?

Cassiano Bonjardim, arquiteto e empresário originalmente dos Estados Unidos, é o marido de Renata. Ele mudou-se para São Paulo em busca de novas oportunidades, especialmente em função da crise econômica que afetava seu país de origem. Na capital paulista, Cassiano se destacou como um empreendedor ativo, sendo sócio do hostel CityLights, localizado na zona oeste da cidade. Além disso, ele também é parceiro em outros estabelecimentos, como o Kingston Club e o Botanikafé, reforçando sua presença no cenário gastronômico de São Paulo.

Uma História de Amor Diferenciada

A trajetória do casal começou por meio de amigos em comum, e depois de um relacionamento que durou um ano e nove meses, eles quase realizaram um pedido de casamento duplo. Durante as festividades de Réveillon em 2017, Renata já estava com as alianças prontas, mas Cassiano surpreendeu ao fazer a proposta primeiro.

O casamento do casal aconteceu em Ilhabela, cidade onde Renata passou sua infância, no restaurante Marakuthai, que é de sua propriedade. Na época, ela estava grávida de seis meses e optou por uma decoração diferente, utilizando frutas, ervas e hortaliças ao invés de flores, priorizando itens comestíveis que se adequassem ao clima litorâneo.

A cerimônia foi íntima e conduzida por mulheres da família, sem a presença de um líder religioso. O menu incluiu pratos icônicos dos restaurantes de Renata, servidos em barraquinhas, proporcionando uma experiência única e descontraída para os convidados.

Com a estreia de "Chef de Alto Nível", os holofotes estão sobre Renata Vanzetto, que, com sua experiência e paixão pela gastronomia, promete trazer muita emoção e sabor ao reality.