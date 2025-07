Sobrinho de Silvio Santos sai do SBT após 45 anos

Leon Abravanel Deixa o SBT Após 45 Anos de Carreira

O SBT anunciou, na última segunda-feira, 30 de junho, a saída de Leon Abravanel, sobrinho do fundador Silvio Santos, da emissora onde trabalhou por 45 anos. Leon ocupava o cargo de superintendente de criação e produção de conteúdo, função que será assumida por Rinaldi Faria, conhecido por ser o criador dos palhaços Patati e Patatá.

Em comunicado oficial, o SBT informou que a decisão da saída de Leon foi tomada em comum acordo. O canal expressou sua gratidão pelo longo tempo de dedicação e profissionalismo que Leon demonstrou, destacando sua importância nas produções da emissora. "Seguimos contando com Leon no relacionamento com os artistas", afirmaram.

Rinaldi Faria, que já é um nome conhecido no entretenimento infantil, agora terá a responsabilidade de liderar a área de criação e produção de conteúdo do SBT. Ele é o responsável pelos palhaços Patati e Patatá, que têm um programa no canal, o "Bom Dia & Cia".

Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e atual CEO do SBT, comentou sobre a saída do primo Leon. Ela ressaltou suas qualidades, como lealdade e parceria tanto com a emissora quanto com a família. Daniela destacou que Leon sempre teve uma interação próxima com Silvio Santos, contribuindo de forma significativa para a história do SBT.

Com a saída de Leon, o SBT se prepara para uma nova fase na criação e produção de seu conteúdo, enquanto mantém o vínculo com um profissional que fez parte fundamental da trajetória da emissora.