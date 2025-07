Lucy Alves é considerada para papel em filme sertanejo

A atriz e cantora Lucy Alves está sendo considerada para um papel em “Coração Acelerado”, a nova novela das sete da Globo, que deve estrear em janeiro de 2026, substituindo “Dona de Mim”. A artista poderá unir suas duas grandes paixões: música e atuação. Recentemente, ela fez sucesso em “Travessia” e teve uma participação marcante em “Renascer”, consolidando-se como uma das atrizes mais versáteis da emissora.

Em “Coração Acelerado”, Lucy terá a chance de mostrar seu talento musical ao interpretar uma personagem que vivenciará dramas e romances, tudo isso em um contexto que explora a identidade regional do sertão contemporâneo. A novela é criada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção de Carlos Araújo. O enredo promete um mergulho na cultura sertaneja, buscando fugir de estereótipos e apostar em representatividade e emoção.

O elenco conta com nomes como Isadora Cruz e Gabz, que interpretarão a dupla sertaneja “As Donas da Voz”, cujas histórias de vida são muito diferentes. Isabelle Drummond retorna à televisão como Naiane, uma influenciadora digital obcecada por um cantor sertanejo e que pode ser a antagonista da trama. Leandra Leal viverá Zilá, uma empresária musical que movimentará os bastidores da história, enquanto Lázaro Ramos será Ronei Soares, um empresário sertanejo que terá um papel importante nos conflitos envolvendo as protagonistas.

“Coração Acelerado” não se limita a entreter; a novela pretende ser um tributo à cultura sertaneja brasileira, abordando temas relevantes como a luta das mulheres no mercado musical, a importância dos laços familiares e de amizade, a superação de desafios e a valorização da identidade nordestina. Com essa proposta, a Globo busca investir em narrativas que refletem a realidade do público, cheias de emoção, pertencimento e representatividade.