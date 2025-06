Sinais durante o sono que podem indicar câncer

Identificar um câncer pode ser complicado, principalmente porque muitas vezes os sintomas não são claros. Assim, muitas pessoas só ficam sabendo da gravidade da situação quando a doença já está em um estágio avançado. Para ajudar nessa detecção, é importante lembrar que alguns sintomas do câncer podem se confundir com os de outras doenças, o que pode levar a diagnósticos errados ou atrasados.

Existem dois sinais que, embora pareçam comuns, merecem atenção especial, principalmente se aparecerem depois de uma boa noite de sono. Ficou curioso? Então vamos lá!

Suor noturno

Transpirar durante o sono é algo que acontece com muitas pessoas e, na maioria das vezes, não é motivo para preocupação. Mas, se esse sintoma se torna frequente e sem explicação, é hora de ficar alerta. O suor noturno pode ser um sinal de várias condições de saúde, incluindo alguns tipos de câncer, como:

Linfoma não-Hodgkin

Linfoma de Hodgkin

Tumores carcinoides

Leucemia

Mesotelioma

Câncer nos ossos

Câncer de próstata

Câncer de rins

Tumores de células germinativas

Câncer medular de tireoide avançado

Se o suor noturno se tornar uma rotina desconfortável, é fundamental consultar um médico. Assim, caso algo mais sério, como um câncer, seja identificado, o tratamento pode começar o quanto antes.

Fadiga

Outra questão importante é a fadiga ao acordar. Sentir-se cansado pode ter várias causas, mas se essa fadiga for semelhante a uma exaustão profunda que não desaparece após uma boa noite de sono, é um sinal para ficar atento. Esse tipo de cansaço pode ter relação com cânceres, especialmente quando a doença provoca perda de sangue ou afeta o sistema hematológico, como acontece na leucemia e no linfoma.

Além disso, em estágios mais avançados, o câncer pode causar fadiga devido à perda de peso inexplicada, anemia ou inflamação. Assim, é essencial conversar com um profissional de saúde sobre essa sensação persistente. Dessa forma, você pode receber a orientação adequada e iniciar um tratamento, se necessário.