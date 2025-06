F1 deve liderar bilheteira dos EUA; M3GAN 2.0 começa fraco

A semana promete ser muito positiva para “F1: O Filme”, o longa oficial da Fórmula 1 que conta com Brad Pitt no elenco. Segundo informações, o filme deve registrar uma das melhores estreias da Apple nos cinemas, tanto nos Estados Unidos quanto no restante do mundo, neste final de semana.

Na última sexta-feira, 27 de outubro, o filme arrecadou cerca de US$ 25 milhões apenas nos EUA e é esperado que a receita inicial atinja US$ 60 milhões. Esse valor é superior aos US$ 23,2 milhões que “Assassinos da Lua das Flores” fez em sua estreia, há dois anos.

Por outro lado, “M3GAN 2.0”, outra grande estreia da semana, não teve um desempenho tão bom nas bilheteiras americanas. A continuação, produzida por James Wan, conseguiu apenas US$ 10,4 milhões na mesma sexta-feira e agora pode ficar abaixo dos US$ 20 milhões que esperavam arrecadar em seu primeiro fim de semana.

“F1: O Filme” traz Brad Pitt no papel de um ex-piloto que retorna à Fórmula 1, compartilhando a tela com Damson Idris, que interpreta seu companheiro da equipe fictícia APXGP. As filmagens ocorreram durante os finais de semana dos Grandes Prêmios, acrescentando um toque autêntico à produção. O elenco também conta com estrelas como Kerry Condon, Javier Bardem e Tobias Menzies.

O filme é dirigido por Joseph Kosinski, conhecido por “Top Gun: Maverick”, e tem a produção executiva do famoso piloto Sir Lewis Hamilton, que é sete vezes campeão da Fórmula 1. A Apple está diretamente envolvida na produção, seguindo uma estratégia semelhante a outros grandes lançamentos.

Ao levar “F1: O Filme” para os cinemas, a Apple busca a elegibilidade para o Oscar, já que filmes liberados diretamente em serviços de streaming não podem concorrer. A distribuição está a cargo da Warner Bros. Discovery.

Atualmente, “F1: O Filme” já está disponível nos cinemas, oferecendo aos espectadores uma chance de vivenciar essa emocionante história do mundo da Fórmula 1 na telona.