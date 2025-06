F1 gera US$ 144 milhões; ‘M3GAN 2.0’ fracassa nos cinemas

Filme ‘F1’ Tem Grande Abertura nos Cinemas

O filme F1, uma produção da Apple Original Films em parceria com a Warner Bros, teve uma incrível estreia mundial, arrecadando aproximadamente US$ 144 milhões, sendo US$ 55,6 milhões apenas nos Estados Unidos. Essa marca representa uma conquista significativa para a Apple, que é conhecida pelos seus serviços de streaming, mas que agora ganha destaque nas telonas.

Produção e Colaboração

Os responsáveis pela criação desse filme são os executivos da Apple, Zack Van Amburg e Jamie Erlicht, juntamente com o chefe de produção Matt Dentler. O longametragem é uma colaboração com a Fórmula 1, filmado durante corridas ao vivo em várias partes do mundo, o que aumentou ainda mais a sua credibilidade e apelo.

Expectativa nas Bilheteiras

Apesar das expectativas altas, alguns críticos se perguntaram por que o filme não arrecadou ainda mais. O período de dez dias de férias pode ter contribuído, pois muitas pessoas estão aguardando para assistir em salas de cinema com melhores experiências, como IMAX ou PLF. As vendas de ingressos estão se comportando bem, com os espectadores demonstrando interesse nas cenas de ação empolgantes apresentadas.

Marketing Inovador

A Apple adotou estratégias de marketing inovadoras, como a criação de um trailer com feedback tátil para iPhones, o que despertou a inveja de outros estúdios. Este trailer utilizou a tecnologia Taptic Engine, que provoca vibrações no celular, sincronizando os movimentos da ação do filme com as sensações experimentadas pelos usuários.

Durante a Worldwide Developers Conference 2025, a Apple promoveu uma sessão especial do filme, que incluiu uma conversa entre o produtor Jerry Bruckheimer e Eddy Cue, da Apple. Além disso, os cinemas da Apple ofereceram descontos nos ingressos e experiências interativas com os criadores do filme.

Reações nas Redes Sociais

Protagonizado por Brad Pitt, F1 também contou com a participação do campeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton como produtor, o que gerou um grande engajamento nas redes sociais. Comentários positivos sobre o filme têm surgido, tanto entre os fãs de corridas quanto de filmes de ação, destacando a empolgação em relação às cenas de direção e a autenticidade da apresentação das corridas.

Desempenho da Concorrência

Enquanto isso, o filme M3GAN 2.0, da Universal e Blumhouse, teve um desempenho muito inferior, arrecadando apenas US$ 10,2 milhões no mesmo período. A recepção do público foi morna, com a crítica destacando que o filme não conseguiu capturar o interesse depois do sucesso de seu antecessor.

Público Diversificado

A audiência de F1 é notavelmente diversificada, com 40% do público interessado por ser um filme de corrida e 35% atraídos pela presença de Brad Pitt. A faixa etária dos espectadores é variada, com uma proporção significativa de jovens adultos. O filme teve um impacto respeitável em diferentes demografias, contribuindo para o seu sucesso nas bilheteiras.

Esse início promissor para F1 marca um momento significativo para a Apple e para o gênero de filmes de corrida, que vem se destacando nas telas grandes.