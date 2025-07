Sheila reage após descobrir noite de amor do ex

A novela ‘História de Amor’, escrita por Manoel Carlos, está sendo reprisada no programa Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. Na trama, o foco está no relacionamento conturbado entre a adolescente Joyce, interpretada por Carla Marins, e Caio, vivido por Ângelo Paes Leme. Caio é um jovem irresponsável que abandona Joyce, que está grávida, para evitar as obrigações da paternidade.

Nos próximos capítulos da novela, a trama se intensifica. Helena, personagens das mais conhecidas, interpretada por Regina Diarte, faz uma ligação para Carlos, vivido por José Mayer. Durante a conversa, Carlos questiona Helena sobre quando eles se encontrarão. Assunção, interpretado por Nuno Leal Maia, envia uma mensagem de esperança para pessoas com deficiência física e presta homenagens a Valkíria, papel de Claudia Mauro, e Luizinho, interpretado por André Ricardo, durante seu programa.

Em uma reviravolta, Paula, interpretada por Carolina Ferraz, decide que não irá mais correr atrás de Carlos, prometendo que essa fase de sua vida está encerrada. Enquanto isso, Sheila, papel de Lilia Cabral, retorna de uma viagem e aparece na clínica no final do dia. Tânia, interpretada por Paula de Paula, informa Sheila que Paula está proibida de entrar no local, o que deixa Sheila bastante satisfeita.

Helena faz uma visita a Carlos, que pede champanhe para comemorar o reencontro dos dois, brindando ao amor. Por outro lado, Paula organiza uma festa para a chegada de Zuleika. Em um momento de surpresas, Sheila decide visitar a casa de Helena, onde se encontra com Alice. Durante essa visita, Joyce revela a Sheila que Helena foi se encontrar com Carlos. Apesar de ficar furiosa ao ouvir a notícia, Sheila tenta não mostrar seus sentimentos.

Assim, a novela continua a explorar as complexidades dos relacionamentos e as emoções intensas dos personagens, deixando os telespectadores ansiosos por mais desdobramentos.