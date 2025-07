Filho de Caco Ciocler cultiva maconha no Canadá

Bruno Ciocler, filho do ator Caco Ciocler, decidiu se aventurar no cultivo de maconha no Canadá, onde a planta é legalizada. Com 28 anos, ele se estabeleceu no país ao lado da esposa e da filha de 7 anos, e utiliza suas redes sociais para compartilhar sua rotina na fazenda, destacando a importância da cannabis medicinal.

Bruno comenta sobre sua experiência em comparação ao Brasil, onde o uso de maconha é frequentemente criminalizado. Ele descreve sua mudança de perspectiva ao se tornar um “cidadão de bem” no Canadá, ao invés de se sentir tratado como criminoso em seu país de origem. Em suas postagens, Bruno enfatiza que a verdadeira prisão muitas vezes está nas crenças e valores das pessoas. Ele apela pela legalização da cannabis, ressaltando as dificuldades enfrentadas por aqueles que necessitam da planta e não têm acesso.

No Brasil, a descrição do porte de maconha para uso pessoal foi feita pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em junho de 2024, contendo ainda restrições quanto à legalização e ao consumo em público. Em novembro do ano anterior, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) permitiu o cultivo da Cannabis sativa com baixo teor de substâncias psicoativas, desde que para fins medicinais.

Além de mostrar a fazenda, Bruno também dá dicas sobre o cultivo. Ele detalha que realiza um cultivo semi-aberto, aproveitando a luz solar e a ventilação natural, o que torna o processo mais econômico durante o verão canadense. Ele contrasta essa técnica com os cultivos hidropônicos em ambientes controlados, que requerem maior investimento.

Caco Ciocler, pai de Bruno, participou recentemente do remake da novela “Vale Tudo”, interpretando o personagem Estéban. Nos últimos anos, no entanto, ele tem se dedicado à formação em biologia, demonstrando um interesse em ciências naturais.

Bruno continua a compartilhar sua jornada de cultivo e sua perspectiva sobre a cannabis medicinal, contribuindo para a discussão sobre as mudanças nas legislações relacionadas ao uso da planta.