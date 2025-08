Série ‘O assassinato do ator Rafael Miguel’ revela caçada intensa

Nova Série da HBO Max Reconta o Assassinato do Ator Rafael Miguel

A HBO Max lançou na última quinta-feira, dia 31, a série documental "O Assassinato do Ator Rafael Miguel", que investiga um crime que chocou o Brasil em 2019. O ator, conhecido por seu papel como Paçoca na recente versão de "Chiquititas", foi assassinado junto com seus pais, João e Miriam Miguel. O principal suspeito do crime é Paulo Cupertino, pai da namorada de Rafael, Isabela Tibcherani.

A série, composta por três episódios, mergulha nos detalhes da investigação e nos dois julgamentos de Paulo Cupertino, que foi condenado a 98 anos de prisão pelo assassinato da família Miguel. O documentário também traz um relato exclusivo de Isabela, que reconta os momentos que precederam o crime e compartilha detalhes de seu relacionamento com Rafael.

Durante os episódios, o público terá acesso a entrevistas e relatos sobre a dinâmica familiar, com ênfase na figura de Paulo Cupertino, descrito como um homem controlador e violento. Isabela narra seu sofrimento e como ela foi afetada pela tragédia, revelando um lado seu que muitas pessoas ignoraram após o crime.

A produção, dirigida por Maurício Dias e produzida por Fernando Dias, busca apresentar uma perspectiva mais pessoal e delicada sobre a história. Os diretores destacam a importância de respeitar a narrativa de Isabela durante as filmagens. Ela, que já enfrentou críticas públicas, agora tem a chance de contar sua versão dos fatos. “Ela era uma jovem de 18 anos. Muitas pessoas a julgaram sem conhecer sua dor”, destaca Maurício.

No documentário, os espectadores também podem acompanhar o trabalho da polícia, que foi transparente e cooperativa com a equipe de filmagem. Uma das cenas marcantes inclui o primeiro encontro da delegada Ivana com Paulo Cupertino após anos de procura. A interação revela a frieza do criminoso, ao se referir aos esforços da polícia de maneira sarcástica.

Rafael Miguel e seus pais foram mortos em 9 de junho de 2019, em São Paulo. O crime ocorreu após desavenças em relação ao namoro de Rafael e Isabela, e Cupertino, o pai da jovem, se opôs veementemente ao relacionamento. Os três foram atingidos por 13 tiros, levando a um caso que ganhou notoriedade não apenas pela brutalidade, mas pelo contexto emocional que o envolveu.

Após uma caçada de três anos, Paulo Cupertino foi finalmente preso e, em 30 de maio de 2025, foi condenado por triplo homicídio, mesmo alegando inocência. A série visa trazer à luz a complexidade do caso, mergulhando nos desafios enfrentados por Isabela e na luta das autoridades para fazer justiça em um crime tão trágico.

Embora a produção tenha tentado contatar a família de Rafael Miguel para obter mais informações, eles optaram por não participar da série. "O Assassinato do Ator Rafael Miguel" é um convite à reflexão sobre os impactos da violência e a necessidade de dar voz às vítimas e a seus entes queridos.