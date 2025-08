Kevin Yungman é condenado por estupro de brasileira na Irlanda

Ator Americano Condenado por Estupro na Irlanda

O ator norte-americano Kevin Yungman, de 32 anos, foi condenado a cinco anos de prisão na Irlanda após ter sido julgado por estuprar uma brasileira de 19 anos em Dublin, em junho de 2018. O incidente ocorreu quando Yungman estava na Europa e, sete anos depois, ele foi extraditado dos Estados Unidos para responder pelo crime.

Yungman conheceu a jovem em Paris três meses antes do ataque. Durante esse encontro, ele tentou estrangulá-la, o que a deixou assustada. O ator justificou seu comportamento como uma "técnica sexual", afirmando que a estrangulação poderia dar a impressão de uso de drogas quando uma pessoa desmaia.

Após esse primeiro encontro, a jovem se mudou para Dublin, onde começou a trabalhar. Meses depois, ela concordou em se encontrar com Yungman novamente. Nesse segundo encontro, o episódio se tornou ainda mais grave, já que ele repetiu a agressão, estrangulou a vítima e ignorou seus pedidos de parar. Após o ataque, a jovem decidiu denunciar Yungman às autoridades.

Em 2018, Yungman foi preso em um aeroporto, mas conseguiu voltar para os Estados Unidos, onde viveu até ser localizado em 2024. Durante o julgamento, a jovem revelou que estava passando por um momento difícil, já que seus pais tinham falecido recentemente. Ela expressou que, aos 19 anos, não compreendia totalmente a situação e que se sentia vulnerável, o que foi explorado por Yungman.

O trauma causado pelo episódio resultou em vários problemas psicológicos para a jovem, incluindo ataques de pânico, alterações de humor e pensamentos suicidas. Durante o julgamento, a mãe de Yungman pediu desculpas à vítima, ressaltando que ouviu seu relato e sentia por sua dor.

Kevin Yungman tinha um histórico como ator nos Estados Unidos, participando de comerciais e pequenos papéis em filmes e séries, além de atuar como corretor de imóveis na Flórida.

Em caso de violência contra a mulher, denuncie

Violência contra a mulher é crime no Brasil, com penas previstas em lei. Se você presenciar ou for vítima de qualquer tipo de agressão, pode denunciar pelo telefone 190 (Polícia Militar) ou 180 (Centro de Apoio à Mulher). Também é possível procurar uma delegacia para registrar a ocorrência.