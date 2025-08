Programas em São Paulo para aproveitar com a família sem gastar muito

São Paulo é uma cidade que não para e tem muito a oferecer quando o assunto são passeios em família. Desde exposições e museus até ótimos lugares para comer, sempre tem algo diferente para curtir. E o mais legal é que as opções se ajustam aos interesses de todos, tornando cada saída uma oportunidade de criar memórias.

Os programas são super acessíveis, além de serem uma ótima pedida para quem quer aproveitar um dia juntos e registrar momentos especiais. Vamos conferir algumas sugestões de passeios que valem a pena?

Quais são eles

Para os amantes do futebol, o Museu do Futebol é uma parada obrigatória. Com cerca de 15 áreas interativas, o espaço apresenta a rica história do esporte, com destaque para a trajetória do futebol brasileiro. O museu abre de terça a domingo e, o melhor, é gratuito aos sábados. Os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 20, e o horário de funcionamento é das 9h às 17h.

Outra opção bacana é o Pavilhão Japonês, situado no Parque do Ibirapuera. Esse espaço conta com um ambiente tranquilo e arborizado, perfeito para relaxar. Os ingressos ficam entre R$ 7 e R$ 15, e o local abre de quinta a domingo, das 10h às 17h.

Se a ideia é diversão e aprendizado, o Museu Catavento é ideal. Este espaço tem várias atividades para crianças e adultos que tornam a visita ainda mais interativa. Ele está localizado no Parque Dom Pedro II e funciona de terça a domingo, com entradas custando de R$ 7,50 a R$ 15, das 9h às 16h.

Adentrar o Jardim Botânico de São Paulo é uma ótima maneira de respirar ar puro e conhecer a flora diversificada do Brasil. Os ingressos variam de R$ 9,95 a R$ 19,90 e o espaço abre de terça a domingo, das 9h às 17h.

Para quem aprecia arte, o Instituto Moreira Salles (IMS), também na Bela Vista, é um cenário incrível com diversas exposições. O cineteatro é uma atração à parte. A entrada é gratuita e o espaço funciona de terça a domingo, das 10h às 20h.

A Cinemateca Brasileira é outra dica ótima. Localizada no Largo Sen. Raul Cardoso, oferece entrada gratuita todos os dias, das 8h às 18h, exibindo uma rica seleção de produções nacionais e internacionais.

Se você está na Av. Paulista, o Itaú Cultural deve estar no seu roteiro. Além de exposições, o local promove cursos e apresenta shows de teatro. A entrada também é gratuita e o espaço abre de terça a sábado, das 11h às 20h, e aos domingos e feriados, das 11h às 19h.

O Teatro Sesi traz uma agenda cheia de peças teatrais e musicais, sempre com entrada gratuita. Outro local interessante é o Mirante Sesc Avenida Paulista, que oferece debates, exibições de filmes e ainda conta com uma livraria. O acesso é gratuito e ele funciona com horários variados durante a semana e fins de semana, das 10h às 21h.

E para fechar o dia com um lanche gostoso, não deixe de experimentar o Pastel da Maria, que tem unidades na Casa Verde e em Pinheiros, com opções de até R$ 20.

Com essas dicas, é impossível não aproveitar tudo o que São Paulo tem para oferecer em família!