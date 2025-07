Série D do Campeonato Brasileiro tem resultados da 10ª rodada

O Campeonato Brasileiro da Série D chegou ao fim da sua 10ª rodada nesta segunda-feira, dia 30 de junho. Durante os jogos da rodada, o Marcílio Dias conseguiu um empate fora de casa no Paraná, enquanto o Barra FC conquistou uma vitória em Itajaí contra o Joinville. Os confrontos foram válidos pelo grupo A8 da competição.

Na noite de segunda-feira, o Barra FC recebeu o Joinville na Arena Barra FC e venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Marcelo, que converteu um pênalti aos 39 minutos do primeiro tempo. Com essa vitória, o Barra FC assumiu a liderança do grupo A8, enquanto o Joinville caiu para a segunda posição.

No domingo, dia 29 de junho, o Marcílio Dias jogou contra o Azuriz-PR no Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, e ficou no empate em 1 a 1. O gol do Marcílio Dias foi anotado por Levi aos 43 minutos do primeiro tempo. No entanto, o Azuriz empatou três minutos depois com um gol de Matheus Guimarães. O resultado foi importante para o Marcílio Dias, que mantém uma vantagem de quatro pontos sobre o clube paranaense.

Os resultados da 10ª rodada do grupo A8 foram os seguintes:

– Azuriz-PR 1 x 1 Marcílio Dias (29/06)

– Barra FC 1 x 0 Joinville (30/06)