Como consultar e negociar dívidas no Nubank passo a passo

Uma dívida no Nubank basicamente envolve qualquer pendência que você tenha com o banco, seja uma fatura atrasada do cartão de crédito ou um empréstimo em aberto. Como uma das fintechs mais queridas do Brasil, o Nubank é bastante utilizado para consultar e negociar essas pendências de maneira prática.

Se você precisar resolver uma situação financeira, acessar o app do Nubank é bem fácil. Basta fazer o login e olhar nas seções “Cartão de Crédito” ou “Empréstimo”. Se houver alguma pendência, o aplicativo vai te mostrar as opções disponíveis para quitar a dívida. Ah, e você também pode resolver isso pelo telefone ou através de plataformas parceiras, como o Serasa Limpa Nome.

No app, os usuários encontram recursos como “Renegociar”, “Parcelar” ou “Fazer um acordo”. Tudo é ajustado conforme o tipo de dívida que você possui. Se preferir um atendimento mais personalizado, a central de suporte por telefone pode te ajudar com dicas e opções.

Como renegociar de forma prática com o Nubank

Renegociar uma dívida com o Nubank é super acessível e feito todo online. Isso traz mais praticidade, já que o aplicativo te permite visualizar suas pendências financeiras de forma clara, com valores atualizados e prazos disponíveis. A transparência é um dos grandes destaques desse serviço.

Ao fazer a renegociação, não precisa se preocupar com surpresas. O app pode ser acessado com biometria, senha ou reconhecimento facial, tudo pra facilitar a sua vida. Além disso, as condições de pagamento são ajustadas de acordo com o perfil de cada cliente, com juros bem reduzidos. O Nubank ainda tem parcerias com o Serasa Limpa Nome, oferecendo campanhas como o Feirão Limpa Nome.

Essas iniciativas podem gerar até 99% de desconto no valor da dívida, e você pode parcelar em até 72 vezes. A flexibilidade do Nubank realmente se adapta à sua realidade financeira. As opções de pagamento são variadas, incluindo PIX, boleto, cartão ou até a carteira digital do Serasa. Esse suporte ajuda a evitar o acúmulo de dívidas e reforça o compromisso com a educação financeira.