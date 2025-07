Município mineiro lidera geração de empregos com educação e apoio a negócios

No interior de Minas Gerais, um município com pouco mais de 100 mil habitantes está se destacando no cenário econômico brasileiro. Ituiutaba, que até pouco tempo enfrentava desafios como a falta de oportunidades, encontrou seu caminho ao apostar em educação técnica, infraestrutura logística e um forte apoio aos pequenos negócios. Essa combinação levou o município a deixar para trás a estagnação e se tornar um dos principais centros de geração de empregos na região.

Os números falam por si: com um PIB que ultrapassa R$ 3,5 bilhões e uma economia diversificada, Ituiutaba se consolidou como uma referência em dinamismo produtivo. O que se observa aqui é fruto de muito planejamento e investimento em pessoas, não apenas uma sorte passageira.

A força de um polo que aprendeu a se reinventar – Ituiutaba (MG)

Durante muitos anos, Ituiutaba dependia de ciclos agrícolas e do comércio local. O crescimento era lento, e muitos jovens deixavam a cidade em busca de melhores oportunidades. No entanto, nas últimas duas décadas, a cidade deu um passo importante ao perceber que a qualificação da mão de obra e um ambiente favorável para negócios eram essenciais para um desenvolvimento sustentável.

Atualmente, Ituiutaba tem cerca de 22.900 empregos formais. Em 2022, a cidade teve um crescimento de 11,8% no número de empregadores. Somente nos quatro primeiros meses de 2025, foram 4.100 admissões em comparação com 3.400 desligamentos – um saldo positivo de 661 novas vagas, colocando Ituiutaba entre as cidades que mais geram emprego no estado.

Educação técnica como fundação do progresso

Todo esse progresso começa na base: a educação. A presença de instituições como a UFU (Universidade Federal de Uberlândia), a UEMG e o IFTM (Instituto Federal do Triângulo Mineiro) tem sido fundamental para oferecer formação superior e técnica alinhada com as demandas do mercado.

Atualmente, mais de 3 mil estudantes estão na UFU, onde podem cursar Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Agrícola, entre outros. A UEMG oferece 13 cursos de graduação, e o IFTM disponibiliza 8 cursos técnicos e 5 superiores com laboratórios modernos e um foco na empregabilidade imediata. Essa riqueza em formação tem gerado profissionais qualificados que logo são absorvidos pelas empresas locais, criando uma cultura de inovação e empreendedorismo.

Pequenos negócios: os verdadeiros motores da economia local

Embora grandes empresas como JBS e Nestlé tenham presença significativa, os pequenos e médios negócios estão no coração da geração de empregos de Ituiutaba. Segundo dados do Sebrae, 57% das novas vagas formais criadas em abril de 2025 vieram de micro e pequenas empresas. A cidade se destaca na diversidade econômica, com mais de 60 tipos de atividades comerciais.

O apoio do governo municipal tem sido essencial. Com programas de desburocratização e incentivos fiscais, a cidade conseguiu tornar o processo de abrir novos negócios mais ágil e menos complicado. Isso contribuiu para um aumento no número de CNPJs ativos e dinamizou a arrecadação local.

Logística estratégica no coração do Triângulo

A localização de Ituiutaba é outro grande trunfo. Situada à margem da BR-365, a cidade tem acesso facilitado a outras regiões, como Uberlândia e Uberaba, além de conexões diretas com os portos de Santos e Vitória. Essa infraestrutura permite um escoamento rápido da produção agroindustrial e atrai operadores logísticos em busca de cidades com custos operacionais mais baixos.

Além disso, a cidade conta com áreas industriais próximas às rodovias, tornando a instalação de indústrias mais prática. A urbanização premiada com certificação ISO 9001 em saneamento e mobilidade urbana eficiente também é um ponto positivo.

Agronegócio e bioenergia: a nova fronteira da produção

Ituiutaba é conhecida pela produção de soja, milho, leite e carne bovina, mas tem se destacado na bioenergia por meio de investimentos em usinas de etanol e biodiesel. Empresas como a BP Biocombustíveis estão contribuindo para uma produção mais sustentável e gerando empregos de alta complexidade.

Esse movimento está conectando o campo à indústria, envolvendo o cultivo e a cadeia produtiva até a exportação. O resultado é um aumento significativo na renda local, mais arrecadação e novas vagas de trabalho para profissionais variados, desde técnicos a engenheiros.

O futuro de Ituiutaba: consolidar e liderar

Com uma base tão robusta, Ituiutaba se prepara agora para um novo desafio: consolidar sua posição como um polo regional, competindo com cidades maiores na atração de investimentos. A estratégia envolve educação continuada, inovação tecnológica e abertura a startups, além de fortalecer sua vocação exportadora.

Representantes das instituições de ensino estão interessados em ampliar a ligação entre pesquisa e indústria, buscando transformar a cidade em um centro de pesquisa em bioenergia, irrigação inteligente e tecnologias para o agronegócio. Vai ser um passo importante para garantir o futuro promissor de Ituiutaba.