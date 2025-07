Exesposa de Carlos Villagrán compartilha fotos com Florinda Meza

Emma Graciela Rivera Compartilha Fotos Inéditas do Elenco de ‘El Chavo del 8’

Emma Graciela Rivera, a segunda esposa de Carlos Villagrán, conhecido como ‘Quico’, reapareceu nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde publicou imagens antigas do elenco da famosa série ‘El Chavo del 8’. As fotos foram postadas em um momento de polêmica, após o lançamento da biosérie sobre Roberto Gómez Bolaños, intitulada ‘Chespirito, sin querer queriendo’.

As imagens, que datam de cerca de 40 anos, revelam a proximidade de Graciela com os atores da série, uma vez que ela frequentemente acompanhava seu então marido em gravações e apresentações. Em uma das fotos, a esposa aparece ao lado de Villagrán e de Angelines Fernández, que interpretava ‘Doña Clotilde’. Em outra, ela está ao lado de Ramón Valdés, conhecido como ‘Don Ramón’.

Graciela também compartilhou registros em que posou com Rubén Aguirre, no papel de ‘Professor Jirafales’, e Édgar Vivar, que interpretou ‘Don Barriga’ e ‘Ñoño’. Um dos cliques que mais chamou a atenção do público foi o em que aparece entre Florinda Meza, Maria Antonieta de las Nieves, a ‘Chilindrina’, e Angelines Fernández, onde expressou carinho: "As quero muito a todas".

Esse compartilhamento gerou discussões entre internautas, especialmente após Martha Figueroa divulgar que um dos filhos de Villagrán relatou que o pai se separou de sua mãe por causa de Florinda Meza. Ao ser questionada sobre essa informação, Graciela respondeu: “Não, infelizmente, me divorciei por causa de outra pessoa”.

De acordo com relatos, o suposto romance entre Villagrán e Meza teria ocorrido durante o casamento do ator com sua primeira esposa, Silvia Salinas. O filho de Villagrán, Edson, afirmou que se recorda de que os pais se separaram em decorrência desse relacionamento.

Carlos Villagrán teve seis filhos ao todo, fruto de dois casamentos. Com sua primeira esposa, Silvia Salinas, teve quatro filhos: Samantha, Sylvia, Paulo e Edson. Villagrán e Salinas ficaram casados por aproximadamente 11 anos, e o fim da união esteve envolvido em rumores de infidelidade do ator.

Com Graciela, Carlos teve dois filhos: Vanessa e Gustavo. A união também chegou ao fim devido a uma infidelidade, assim como ela mesma revelou nas redes sociais. Atualmente, Villagrán está em seu terceiro casamento, que contraiu aos 63 anos com Rebecca Palacios, a quem conheceu por meio de redes sociais.