Senac Ceará: oportunidades de formação profissional em destaque

O Sistema Fecomércio do Ceará, através do Sesc e do Senac, está participando da ExpoCrato 2025, que acontece de 13 a 20 de julho no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, na cidade do Crato. O evento oferece uma programação rica e variada que valoriza a cultura, o bem-estar, a educação e o empreendedorismo na região do Cariri, com atividades que se realizam dentro do pavilhão “Ceará Moda Outlet” e em palcos e espaços dedicados.

Durante a feira, o Sesc promove apresentações culturais diárias, como maracatu, reisados e coco, além da gravação de podcasts relacionados ao tema “Patrimônio e Turismo de Base Comunitária”. Entre os convidados estão representantes da Fundação Casa Grande e dos museus locais. A programação musical é um dos pontos altos do evento, com shows que acontecem diariamente às 17h, apresentando artistas como André Oliveira, Carol Feitosa, e Bárbara Gomes, entre outros. Além disso, em parceria com a Universidade Regional do Cariri (URCA), o Sesc traz um lineup diversificado para o Palco Sonoro, incluindo atrações locais que valorizam a tradição e a cultura popular.

Outro destaque é a exposição fotográfica que se encontra na Casa de Farinha e no Engenho de Cana-de-Açúcar. Esta mostra retrata a rotina dos agricultores da região, evidenciando a importância do trabalho agrícola e das tradições alimentares do Cariri.

O Senac Ceará também apresenta uma programação voltada para o autocuidado e a beleza, com serviços gratuitos. Os visitantes poderão desfrutar de sessões de massagem e podologia entre 10h e 16h, além de serviços de maquiagem e penteado das 16h às 22h. A Livraria Senac estará aberta com uma curadoria especial de títulos que abrangem temas como gastronomia, moda e desenvolvimento pessoal.

Com foco na criatividade & formação profissional, o Senac realiza uma Oficina de Figurino das 13h às 22h, oferecendo uma oportunidade para os participantes explorarem técnicas de criação de peças cênicas. O espaço também promove o empreendedorismo ao expor e vender produtos desenvolvidos por ex-alunos que transformaram seus conhecimentos em negócios de sucesso.

As experiências educativas incluem simulações de Suporte Básico de Vida (SBV), onde os visitantes poderão testar seus conhecimentos em primeiros socorros. Além disso, uma interação por meio de realidade virtual permitirá que o público conheça a Rota dos Museus Orgânicos do Cariri, apresentando as histórias e tradições locais.

Palestras e workshops abordarão temas relevantes, como saúde mental, inovações tecnológicas e primeiros socorros psicológicos.

O evento é gratuito e convida todos a compartilharem esta experiência cultural e educativa.

Evento: Sistema Fecomércio na ExpoCrato 2025

Horário: 10h às 22h

Local: Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti – Crato/CE

Entrada: Gratuita

Programação destacada:

Cultura:

15/07: Reisado Flor do Dia

16/07: Maneiro Pau do Mestre Raimundo

17/07: Pau de Fitas

18/07: Urucongo de Artes

19/07: Banda Cabaçal São José

20/07: Caretas do Parque

Podcast “Patrimônio e Turismo de Base Comunitária”:

15/07: 14h – Jefferson Bob

16/07: 11h – Júnior

17/07: 14h – Ernesto Rocha

Estande “Conexão S” – Apresentações Musicais:

15/07: 17h – Marina Marques

16/07: 17h – Clauz Fagundes

17/07: 17h – Nara Fidelis e Reginaldo Silva

18/07: 17h – Imbu Trio

19/07: 17h – Trio Azalée

20/07: 17h – Bárbara Gomes

Oficina de Figurino:

13h às 22h durante todo o evento

Experiências de Saúde e Turismo:

Simulação de Suporte Básico de Vida – Atividades de 10h às 19h

Realidade Virtual: Rota dos Museus Orgânicos no Cariri – 13h às 22h

Palestras sobre temas como ansiedade, inovações na saúde, e musicoterapia também estão previstas ao longo do evento.