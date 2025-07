Angie, de 292 quilos: veja a transformação impressionante

Angela Marie Dunham-Johns, conhecida como Angie J, transformou sua vida após enfrentar sérios desafios de saúde. Quando tinha 39 anos, ela pesava 292 quilos e enfrentava dificuldades para andar, dependendo do cuidado da filha e de oxigênio para viver.

Diante dessa situação, Angie decidiu que precisava mudar. Ela procurou a ajuda do Dr. Now, um médico famoso por ajudar pessoas no reality show "Quilos Mortais". No entanto, seu início no programa não foi fácil. Durante as consultas, Angie revelou que seus problemas alimentares estavam ligados a traumas de infância, como negligência e abuso, além de questões com drogas e a justiça.

Apesar de sua determinação, Angie foi resistente em seguir o plano de dieta que o Dr. Now propôs. Muitas vezes, ela se referia ao plano como "besteira", o que dificultou seu progresso. No final de sua participação no programa, ela havia perdido apenas 22 quilos e não conseguiu ser aprovada para a cirurgia bariátrica, o que deixou sua família desapontada.

Após a exibição do programa, Angie não desistiu. Com o suporte contínuo do Dr. Now, ela conseguiu enfrentar seus traumas e, ao longo do tempo, eliminou cerca de 113 quilos, o que a qualificou para realizar a cirurgia bariátrica. No entanto, sua luta não terminou aí. Depois da perda significativa de peso, Angie iniciou uma campanha para arrecadar fundos destinados à remoção do excesso de pele que lhe causava problemas de saúde.

Em seu pedido de ajuda, ela explicou que voltou para sua cidade natal, em Ohio, buscando apoio emocional da família. Ela mencionou que estava lá havia seis meses e que seria necessário retornar a Houston para completar seu tratamento. "O excesso de pele está causando problemas médicos", relatou.

Em um episódio do spin-off "Quilos Mortais: Como Eles Estão Agora?", exibido em 2021, Angie compartilhou sua evolução e demonstrou melhorias em sua saúde e mobilidade após a perda de peso. No mesmo ano, em suas redes sociais, Angie informou que havia se mudado para Iowa e estava noiva. Atualmente, ela optou por não utilizar mais suas plataformas para interação com seus fãs.

A trajetória de Angie J é um exemplo de superação, mostrando como é possível vencer desafios e buscar uma vida mais saudável.