Morre Roberto Duailibi, fundador da DPZ, em 19 de julho de 2025

O publicitário Roberto Duailibi, um dos nomes mais importantes da publicidade brasileira, faleceu na sexta-feira, dia 18, aos 89 anos. Ele foi um dos fundadores da famosa agência DPZ, que se destacou por suas inovações e campanhas marcantes no setor.

Nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 1935, Duailibi era filho de um libanês e de uma brasileira. Na adolescência, mudou-se para São Paulo, onde se formou pela Escola de Propaganda de São Paulo, atualmente conhecida como ESPM. Sua carreira começou nos anos 1950, com a Colgate-Palmolive, e ele passou por várias agências antes de se unir a José Zaragoza e Francesc Petit para criar a DPZ em 1968.

A DPZ ficou famosa por campanhas inesquecíveis, como a do “Baixinho da Kaiser” e “Garoto Bombril”. Luis Lara, da agência TBWA Brasil, ressaltou que a DPZ foi uma verdadeira escola de talentos, formando grandes nomes da publicidade, como Washington Olivetto, Nizan Guanaes e Marcello Serpa. Ele destacou que este período foi uma verdadeira era de ouro da propaganda no Brasil. Hoje, a DPZ integra o grupo Publicis Groupe.

Outro marco na trajetória da DPZ foi em 1975, quando se tornou a primeira agência brasileira a ganhar o Leão de Ouro no Festival Cannes Lions. A premiação foi pelo filme “Homem com mais de 40 anos”, que promovia a inclusão de profissionais acima dessa idade no mercado de trabalho.

Além de seu trabalho como publicitário, Duailibi foi professor na ESPM e na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP), além de ser membro da Academia Paulista de Letras. Sua contribuição para a publicidade e a educação deixou um legado significativo no Brasil.