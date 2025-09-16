Seis alimentos saudáveis: ovo, azeite, espinafre e mais

O consumo de alimentos poderosos não precisa ser um luxo. O Dr. Fernando Lemos, coloproctologista e pesquisador, destaca que muitos itens simples do cotidiano dos brasileiros podem proporcionar uma melhoria significativa na saúde. Esses alimentos influenciam nossa energia, imunidade, digestão e até o humor de forma direta.

Entre os alimentos poderosos citados estão o ovo, azeite, espinafre, folhas de beterraba, coco e quinoa. Todos eles têm uma alta densidade nutricional e são fáceis de preparar. E o melhor: estão disponíveis em qualquer feira ou supermercado, com preços que cabem em diferentes orçamentos.

Ovo: proteína completa e acessível

O ovo é, sem dúvida, um dos alimentos mais completos que podemos encontrar por aí. Ele é rico em proteínas de alto valor biológico e minerais como ferro e selênio. Além disso, é uma fonte de colina, que faz bem para o cérebro e os olhos.

Consumir ovos em moderação pode ajudar no controle de peso, na construção de músculos e até na melhora da memória. O Dr. Fernando Lemos recomenda até quatro ovos por dia, desde que preparados de maneira apropriada, como cozidos ou fritos em azeite de oliva.

Azeite de oliva: proteção cardiovascular

Dentro dos alimentos poderosos, o azeite de oliva extra virgem é um verdadeiro destaque. Ele é repleto de antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, que ajudam a prevenir doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e até alguns tipos de câncer.

O ideal é consumir entre duas a quatro colheres de sopa por dia, sempre armazenando em garrafa de vidro escuro, longe da luz. Usar o azeite cru em saladas ou como finalização de pratos é uma ótima forma de garantir que você aproveite todos os nutrientes.

Espinafre: fibras e defesa para o organismo

O espinafre é um dos alimentos mais versáteis e nutritivos que podemos incluir na dieta. Ele oferece uma combinação rica em cálcio, magnésio, fósforo e vitaminas A, C e E. Esses nutrientes ajudam a fortalecer os ossos, elevar o sistema imunológico e melhorar o trânsito intestinal.

Esse verde ainda é bom para os olhos, graças à luteína e zeaxantina, antioxidantes que ajudam a proteger a visão. A recomendação é consumir de uma a duas porções diárias, sempre com a orientação de um profissional de saúde, especialmente para quem tem problemas de cálculos renais.

Folhas de beterraba: nutrientes pouco explorados

Embora a raiz seja bastante conhecida, as folhas de beterraba são frequentemente esquecidas. Elas estão repletas de ferro, cálcio, potássio e vitaminas do complexo B. Consumidas refogadas ou em sucos verdes, essas folhas ajudam na prevenção da anemia, melhoram a digestão e fortalecem o sistema imunológico.

O Dr. Fernando Lemos sugere que até quatro folhas por dia já trazem muitos benefícios.

Coco: hidratação e energia natural

O coco, em suas diversas formas, é um dos alimentos poderosos mais tradicionais do Brasil. Rico em fibras, vitaminas do complexo B e minerais, como potássio, ele é excelente para a hidratação, regula o sono e ajuda no controle da glicemia.

Embora seja uma fonte de calorias, seu consumo moderado é essencial. Duas colheres de coco ralado ou 200 ml de água de coco por dia são suficientes para aproveitar seus efeitos positivos.

Quinoa: o supergrão acessível

A quinoa é um pseudocereal sem glúten e bastante nutritivo. Rica em proteínas, fibras, cálcio, magnésio e antioxidantes, ela também é um dos alimentos poderosos a incluirmos na dieta. Esse grão é ótimo para o controle glicêmico, fortalece os ossos e melhora a saúde do coração.

Além disso, a quinoa ajuda na saciedade, o que a torna uma boa escolha para quem busca emagrecer de maneira saudável.

Estes seis alimentos poderosos mostram que uma dieta equilibrada pode ser simples e acessível. Ovo, azeite, espinafre, folhas de beterraba, coco e quinoa estão ao nosso alcance e oferecem benefícios comprovados pela ciência.