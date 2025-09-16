Coca Zero e Coca normal têm diferença de sódio notável

A comparação entre a Coca Zero e a Coca normal vai muito além das calorias que cada uma oferece. Embora a Coca Zero seja frequentemente apresentada como uma alternativa "mais saudável", um estudo recente revelou que ela tem mais do que o dobro de sódio: são 49 mg em uma lata de 350 ml, contra apenas 18 mg na versão tradicional.

Esse aumento na quantidade de sódio é um ponto de atenção. O médico Dr. Fernando Lemos, conhecido pelo canal Planeta Intestino, alerta que o tema não deve se restringir apenas ao açúcar. "O consumo frequente de refrigerantes, sejam eles adoçados ou zero, pode ter consequências sérias para a saúde. Isso se deve à presença do sódio, adoçantes artificiais e de aditivos químicos", comenta o especialista.

Ingredientes: por que a Coca Zero chama mais atenção

Quando olhamos os rótulos, a diferença na quantidade de ingredientes também é notável. A Coca normal apresenta sete ingredientes, enquanto a Coca Zero tem onze. E quanto maior a lista de aditivos, maior o risco de ingerir substâncias que o corpo talvez não reconheça.

Entre os componentes da Coca Zero estão o ciclamato de sódio, o acessulfame de potássio e o aspartame, todos associados a possíveis efeitos negativos na microbiota intestinal. Segundo Dr. Fernando, esses adoçantes artificiais podem provocar disbiose, elevando a presença de bactérias prejudiciais e reduzindo as benéficas. Isso pode resultar em problemas como intestino permeável, redução da imunidade e até um maior risco de câncer de intestino.

O impacto do sódio em Coca Zero e Coca normal

A diferença de sódio, embora não pareça alarmante em uma única lata, pode ter impactos significativos em uma rotina de consumo regular. Apesar de 49 mg parecer um número baixo, o uso diário pode levar à retenção de líquidos e até hipertensão. Dr. Lemos destaca que o problema está não apenas na quantidade, mas na frequência de consumo. Refrigerantes regulares, mesmo os zero açúcar, podem acumular sódio e aditivos no organismo, acelerando processos inflamatórios e prejudicando a saúde cardiovascular.

E os adoçantes artificiais?

Para muitos, a ausência de açúcar na Coca Zero é vista como uma vantagem. No entanto, estudos apontam que os adoçantes artificiais podem atuar como disruptores endócrinos, interferindo na produção hormonal e aumentando o risco de pré-diabetes. Vale lembrar que algumas substâncias, como o ciclamato de sódio, são proibidas em países como os EUA e o Japão desde 1969, mas ainda são liberadas aqui no Brasil. Essa situação levanta questões sobre a segurança alimentar e o que é realmente seguro para o consumo.

Qual escolher: Coca Zero ou Coca normal?

De acordo com Dr. Fernando Lemos, nenhuma das duas versões deve ser consumida no dia a dia. A Coca normal, mesmo com a quantidade de açúcar (149 kcal por lata), contém ingredientes mais familiares ao corpo, enquanto a Coca Zero traz um risco maior por conta do sódio elevado e dos adoçantes artificiais. "Se eu tivesse que escolher entre as duas, ficaria com a versão tradicional, mas apenas ocasionalmente. O ideal é optar por água ou sucos naturais", afirma.

A escolha entre Coca Zero e Coca normal é complexa. A primeira elimina o açúcar e as calorias, mas acumula sódio e adoçantes artificiais com efeitos ainda debatidos. Já a versão tradicional traz açúcar em excesso, ligado ao ganho de peso e inflamações.

E você, costuma escolher a Coca Zero ou a Coca normal? O que pensa sobre os impactos das duas opções na saúde?