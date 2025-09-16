Cresce imigração em cidade com 64% da população de fora

Itapoá, uma cidade encantadora no Norte de Santa Catarina, está passando por um fenômeno impressionante que tem chamado a atenção de todos. Em pouco mais de uma década, sua população mais do que dobrou, crescendo de 14,7 mil habitantes em 2010 para cerca de 34,5 mil atualmente. Essa transformação se deve, em grande parte, à chegada de moradores de fora, atraídos por novas oportunidades e pela infraestrutura em evolução.

Segundo dados do IBGE, Itapoá ocupa a quarta posição no ranking nacional de crescimento populacional, com um aumento de 4,3%. Curiosamente, cerca de 64% da população atual não nasceu na cidade. A maioria vem do Paraná, atraída principalmente pelas facilidades que o porto oferece e as oportunidades no setor da construção civil, que vem crescendo de forma consistente.

Estrutura e qualidade de vida

O crescimento de Itapoá não se resume apenas ao aumento da população. Obras importantes, como a pavimentação do contorno de Garuva, têm consolidado a região como um polo atrativo. A combinação de novos empregos e melhorias urbanas fez a cidade se tornar um lugar cada vez mais desejado para se viver.

Além disso, a infraestrutura se une às belezas naturais locais, impulsionando o turismo e criando um ambiente que equilibra trabalho e lazer. A arrecadação do município também espelha essa movimentação. Em 2023, a cidade arrecadou R$ 11,7 milhões através do ITBI, um reflexo direto da valorização imobiliária e do aumento nas transações de imóveis.

Turismo e natureza em evidência

Embora o porto seja fundamental para a economia local, o turismo se destaca como uma das principais atividades econômicas de Itapoá. Os setores de pesca, pecuária e agricultura também ajudam a moldar o cenário econômico da cidade.

O clima tropical úmido garante paisagens verdes e agradáveis ao longo do ano. As praias e rios da região oferecem um atrativo especial tanto para quem visita quanto para os que decidem fazer de Itapoá seu lar.

Roteiros para quem visita

Se você está pensando em explorar a região, não pode deixar de conhecer a Praia de Itapema do Norte e a Praia do Pontal da Figueira. O Farol da Praia do Pontal e a Reserva Volta Velha são opções imperdíveis para quem deseja um contato mais direto com a natureza.

Outros lugares que merecem ser mencionados incluem a Praia da Barra do Saí, a Cachoeira Casarão e a Baía Babitonga. Esses pontos reforçam o potencial turístico da região e posicionam Itapoá como um destino em crescimento, repleto de belezas naturais e oportunidades.