“Vale Tudo” aumenta audiência com nova estratégia da Globo

A Globo intensificou a promoção da novela “Vale Tudo” nos últimos dias, destacando momentos emocionantes da trama, como o casamento de Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, com Afonso, vivido por Humberto Carrão. Um dos pontos altos da novela, que tem chamado a atenção do público, é a cena impactante em que Raquel, interpretada por Taís Araújo, rasga o vestido da filha. Essa estratégia de marketing parece ter funcionado, com a novela alcançando a maior audiência desde sua estreia.

Nesta semana, os telespectadores também poderão acompanhar uma transformação no personagem de Raquel, que aparecerá com um novo visual enquanto se prepara para assumir a direção da Paladar, marcando uma nova fase em sua vida após o fechamento do restaurante.

### Audiência Histórica na Grande São Paulo

Na segunda-feira, dia 7, o capítulo 85 de “Vale Tudo” registrou uma média de 24,9 pontos de audiência, com um pico de 26,1 pontos logo no início do episódio. Essa foi a melhor pontuação da novela até agora e um dos melhores desempenhos do horário nobre da Globo em 2025.

A novela se beneficiou do forte desempenho do “Jornal Nacional”, que entregou altos índices de audiência, influenciando positivamente os números de “Vale Tudo”. Enquanto isso, a concorrência também teve seus novos lançamentos. A Record estreou “Paulo, o Apóstolo” e reprisou “Reis”, mas ficou em segundo lugar com uma média de 6,1 pontos.

Por sua vez, o SBT enfrentou dificuldades. Com a estreia de “As Filhas da Senhora Garcia” e a exibição do clássico “Chaves”, o canal viu sua audiência cair 14%, registrando apenas 2,9 pontos. A RedeTV! continuou em quarto lugar, com 0,5 ponto, também afetada pelo crescimento na audiência da Globo.

### Próximos Projetos da Globo

Enquanto “Vale Tudo” avança em sua trama, a Globo já se prepara para lançar a próxima novela das nove, intitulada “Três Graças”, com estreia agendada para 20 de outubro. Essa nova produção marca o retorno de Aguinaldo Silva ao horário nobre, um movimento que visa reaquecer a audiência, que tem apresentado um desempenho variado nos últimos tempos. A expectativa é alta de que essa nova trama traga inovação e mantenha a tradição de sucesso associada ao autor.

### Informações dos Bastidores

O remake de “Vale Tudo” é baseado na obra clássica de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, com adaptação de Manuela Dias. A equipe de roteiristas também conta com nomes como Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia.

A direção artística fica a cargo de Paulo Silvestrini, sob direção geral de Cristiano Marques e direção de núcleo de José Luiz Villamarim. A produção é assinada por Luciana Monteiro, com produção executiva de Lucas Zardo.