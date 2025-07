SBT se pronuncia oficialmente sobre Léo Dias

Após dois anos como apresentador do programa “Fofocalizando”, Leo Dias confirmou seu desligamento do SBT. A decisão foi anunciada na quinta-feira (24) durante uma reunião com Rinaldi Faria, superintendente de Criação e Produção de Conteúdo da emissora. O SBT comunicou que a saída foi feita de forma consensual, expressando agradecimentos pela dedicação do jornalista e desejando sucesso em seus futuros projetos.

Leo Dias era um dos principais rostos do programa vespertino, onde trabalhava ao lado de outros apresentadores como Cariúcha, Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano. Durante seu tempo no SBT, ele se destacou como uma referência no mundo do entretenimento, trazendo notícias exclusivas e bastidores sobre celebridades.

Embora a saída tenha sido anunciada, tanto o jornalista quanto o SBT mantiveram um tom amigável. Em seu depoimento, Leo mencionou que a conversa com Daniela Beyruti, diretora executiva da emissora, foi cordial. Ele expressou sua gratidão, dizendo: “Sou muito grato ao SBT. Saio de portas abertas. Conversei longamente com a Dani, e ela super entendeu. Desejou tudo de bom”.

O SBT divulgou um comunicado agradecendo a contribuição de Leo Dias ao longo de sua passagem pela emissora, especialmente por sua atuação no “Fofocalizando”, destacando sua dedicação e desejando êxito em seus novos desafios.

A partir de agora, Leo Dias se junta à Band, onde atuará como apresentador de uma nova versão do programa de entrevistas “Cara a Cara”, popularizado por Marília Gabriela entre 1988 e 1994. Leo mencionou que essa mudança é um dos objetivos profissionais que sempre buscou, referindo-se a isso como um “plano de carreira”.

Além do “Cara a Cara”, o jornalista participará do “Melhor da Tarde”, que passou por reformulações após a saída de Catia Fonseca, e também ficará responsável pelo “Band Folia” durante o carnaval. Embora a data de estreia do novo programa de entrevistas ainda não tenha sido definida, Leo informou que já houve uma primeira reunião para discutir o projeto e que novas reuniões estão previstas. Ele afirmou que vai se dedicar exclusivamente à Band a partir da próxima semana.

Por último, conforme informações recentes, o contrato de Leo Dias com a Band garante um salário de R$ 200 mil mensais, solidificando sua nova posição como uma das principais apostas da emissora na reestruturação de sua programação de entretenimento.