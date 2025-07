Mineiros são finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou, na terça-feira (22/07), os cinco finalistas em cada uma das 30 categorias da 2ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico. A lista inclui pelo menos 25 pesquisadores e escritores de Minas Gerais, que estão divididos em categorias de Ciência e Cultura, além de Prêmios Especiais.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 5 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Os vencedores receberão a estatueta do Jabuti Acadêmico e um prêmio de R$ 5 mil, que também será concedido às editoras das obras premiadas. O Prêmio Jabuti é a maior honraria literária do Brasil e foi criado em 1958 com o objetivo de reconhecer o trabalho de escritores, tradutores, capistas, ilustradores e editoras.

O Prêmio Jabuti Acadêmico foi inaugurado em 2024 para destacar e celebrar a pesquisa acadêmica brasileira. A premiação contempla 27 áreas do conhecimento, incluindo engenharia, direito, medicina, artes, história, psicologia, arquitetura e teologia. Os Prêmios Especiais são subdivididos em três categorias: Divulgação Científica, Ilustração e Tradução.

Entre os finalistas, cerca de 25 profissionais de Minas Gerais foram reconhecidos, muitos dos quais são professores em universidades do estado, como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

A seguir, confira alguns dos finalistas:

Antropologia, Sociologia, Demografia, Ciência Política e Relações Internacionais

Título: Narrador do Brasil: Jorge Amado, leitor de seu tempo e de seu país

Narrador do Brasil: Jorge Amado, leitor de seu tempo e de seu país Autor: Eduardo de Assis Duarte

Eduardo de Assis Duarte Editora: Fino Traço

Arquitetura, Urbanismo, Design e Planejamento Urbano e Regional

Título: Teoria crítica da arquitetura

Teoria crítica da arquitetura Autora: Silke Kapp

Silke Kapp Editoras: N-1 Edições, MOM Edições

Artes

Título: O corpo vulnerado

O corpo vulnerado Autores: Eduardo de Jesus, Maria Angélica Melendi

Eduardo de Jesus, Maria Angélica Melendi Editora: Cobogó

Ciência da Computação

Título: Ciência de Dados – Fundamentos e Aplicações

Ciência de Dados – Fundamentos e Aplicações Autores: André C. P. L. F. de Carvalho, Angelo Garangau Menezes, Robson Parmezan Bonidia

André C. P. L. F. de Carvalho, Angelo Garangau Menezes, Robson Parmezan Bonidia Editora: LTC

Ciências Agrárias e Ciências Ambientais

Título: Aplicações da genética quantitativa no melhoramento de plantas autógamas

Aplicações da genética quantitativa no melhoramento de plantas autógamas Autores: Fernando Henrique Barrozo Toledo, José Airton Rodrigues Nunes, José Maria Villela Pádua, Magno Antonio Patto Ramalho

Fernando Henrique Barrozo Toledo, José Airton Rodrigues Nunes, José Maria Villela Pádua, Magno Antonio Patto Ramalho Editora: UFLA (Universidade Federal de Lavras)

Ciências Biológicas, Biodiversidade e Biotecnologia

Título: Répteis do Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais): atualização do conhecimento, lista comentada e guia fotográfico

Répteis do Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais): atualização do conhecimento, lista comentada e guia fotográfico Autores: Adriano Lima Silveira, Jéssica Motta Campos, Lucas Soares Vilas Boas Ribeiro, Taís Nogueira Fernandes, Tiago Teixeira Dornas

Adriano Lima Silveira, Jéssica Motta Campos, Lucas Soares Vilas Boas Ribeiro, Taís Nogueira Fernandes, Tiago Teixeira Dornas Editora: Rupestre

Ciências da Religião e Teologia

Título: Influenciadores digitais católicos: efeitos e perspectivas

Influenciadores digitais católicos: efeitos e perspectivas Autores: Aline Amaro da Silva, Alzirinha Rocha de Souza, Fernanda de Faria Medeiros, Moisés Sbardelotto, Vinicius Borges Gomes

Aline Amaro da Silva, Alzirinha Rocha de Souza, Fernanda de Faria Medeiros, Moisés Sbardelotto, Vinicius Borges Gomes Editoras: Ideias e Letras, Paulus

Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional

Título: Comportamento Motor e Neurociência Cognitiva: temas atuais

Comportamento Motor e Neurociência Cognitiva: temas atuais Autores: Guilherme Lage, Lidiane Aparecida Fernandes, Tércio Apolinário Sousa (Organizadores)

Guilherme Lage, Lidiane Aparecida Fernandes, Tércio Apolinário Sousa (Organizadores) Editora: Editora dos Editores

Esses autores e suas obras refletem a diversidade e o potencial da pesquisa acadêmica brasileira. Espera-se que a premiação, que acontece em agosto, seja um impulso para a visibilidade do trabalho intelectual no país.