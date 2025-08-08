SBT e Disney+ revelam patrocinadores do The Voice Brasil

Notícias

O SBT e o Disney+ revelaram nesta quinta-feira (7) os patrocinadores da nova temporada do reality musical "The Voice Brasil". O programa está agendado para estrear em outubro e contará com o apoio de oito empresas: Aurora, Bem Brasil, Caixa Econômica Federal, Medley, Mercado Livre, Óticas Carol, Rexona e Ypê.

A nova fase do "The Voice Brasil" será apresentada por Tiago Leifert, com Boninho atuando como showrunner e coprodutor, ao lado da Formata Produções e Conteúdo. As gravações do programa começarão em setembro, e os episódios serão exibidos simultaneamente na televisão e na plataforma Disney+. Além disso, o Disney+ oferecerá conteúdos exclusivos após cada episódio semanal, enriquecendo a experiência dos fãs.

O formato do "The Voice Brasil" segue um padrão internacional e deve manter a estrutura já familiarizada ao público, semelhante às versões do reality exibidas em outros países. Na etapa inicial de seleção, os candidatos foram convidados a enviar dois vídeos: um compartilhando sua história pessoal e sua conexão com a música, e outro mostrando sua performance vocal. As inscrições foram abertas por um período de dez dias em julho, através do site oficial do SBT.

Antes de sua nova temporada no SBT, "The Voice Brasil" passou 12 temporadas na Globo, com a última sendo exibida em 2023, todas sob a direção de Boninho. O reality já teve edições voltadas para o público infantil, com "The Voice Kids", e para concorrentes acima de 60 anos, chamado "The Voice+". Essa diversidade de formatos tem ajudado a atrair diferentes públicos ao longo dos anos.

