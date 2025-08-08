Alcatraz dos jacarés: centro de detenção de migrantes na Flórida

Nesta quinta-feira, uma juíza federal dos Estados Unidos determinou a suspensão das obras em um centro de detenção de migrantes na Flórida, conhecido como “Alcatraz dos Caimanes”, por um período de duas semanas. A decisão foi tomada enquanto aguarda o trâmite de uma ação judicial apresentada por grupos ambientalistas que alegam que as construções estão prejudicando o ecossistema delicado da região dos Everglades.

Embora os migrantes continuarão sendo detidos no local, novas obras não poderão ser iniciadas até que a situação legal se esclareça. Os grupos preocupados com o meio ambiente afirmam que não foram realizados estudos adequados sobre o impacto ambiental das instalações.

A situação no “Alcatraz dos Caimanes” tem gerado diversas denúncias por parte de familiares e advogados dos detidos. Relatos indicam que as condições de vida no centro são precárias, com as unidades habitacionais comparadas a jaulas. Os detentos enfrentam problemas como a presença excessiva de insetos, falta de alimentos e a inexistência de tratamento médico para doenças crônicas. Além disso, há queixas sobre o uso constante de luzes fluorescentes no ambiente, que afetariam o bem-estar dos prisioneiros.

O nome “Alcatraz” remete à famosa prisão na baía de San Francisco, que se tornou um símbolo de segurança máxima e difícil fuga, encerrando suas atividades em 1963.

Desde janeiro, o governo do ex-presidente Donald Trump implementou uma série de operações de detenção e deportação de migrantes indocumentados, criando um clima de medo na comunidade migratória nos EUA. Os agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) têm sido acusados de utilizar perfis raciais em suas operações, resultando em prisões de pessoas que possuem status legal no país, segundo afirmações oficiais.

As condições e o tratamento dos migrantes no “Alcatraz dos Caimanes” fazem parte de uma estratégia mais ampla para desencorajar a imigração, levando muitos a reconsiderar suas decisões de permanecer nos Estados Unidos. Durante uma visita ao centro, Trump fez comentários considerados desrespeitosos, fazendo piadas a respeito da presença de jacarés na área cercada.

Recentemente, havia 14 migrantes mexicanos detidos no local, e a presidente do México, Claudia Sheinbaum, exigiu que fossem repatriados imediatamente, além de investigar eventuais violações de direitos humanos contra esses cidadãos.

Com a situação no “Alcatraz dos Caimanes”, que foi erguido sobre uma antiga pista de pouso em meio aos pântanos da Flórida, muitos pedem não apenas a suspensão das obras, mas o fechamento definitivo do centro. A reivindicação é que os casos dos migrantes sejam analisados de forma individual, com respeito e consideração por seus direitos, ao invés de serem aprisionados em condições desumanas em ambientes hostis.