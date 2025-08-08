Notícias

Alcatraz dos jacarés: centro de detenção de migrantes na Flórida

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 minutos atrás
2 minutos lidos
Alcatraz de los caimanes: el infausto centro de detención de migrantes en Florida
Retrato del presidente Donald Trump elaborado con inteligencia artificial que han hecho circular quienes exigen el cierre del centro de detención conocido como Alcatraz de los caimanes. (Shutterstock/Shutterstock)

Nesta quinta-feira, uma juíza federal dos Estados Unidos determinou a suspensão das obras em um centro de detenção de migrantes na Flórida, conhecido como “Alcatraz dos Caimanes”, por um período de duas semanas. A decisão foi tomada enquanto aguarda o trâmite de uma ação judicial apresentada por grupos ambientalistas que alegam que as construções estão prejudicando o ecossistema delicado da região dos Everglades.

Embora os migrantes continuarão sendo detidos no local, novas obras não poderão ser iniciadas até que a situação legal se esclareça. Os grupos preocupados com o meio ambiente afirmam que não foram realizados estudos adequados sobre o impacto ambiental das instalações.

A situação no “Alcatraz dos Caimanes” tem gerado diversas denúncias por parte de familiares e advogados dos detidos. Relatos indicam que as condições de vida no centro são precárias, com as unidades habitacionais comparadas a jaulas. Os detentos enfrentam problemas como a presença excessiva de insetos, falta de alimentos e a inexistência de tratamento médico para doenças crônicas. Além disso, há queixas sobre o uso constante de luzes fluorescentes no ambiente, que afetariam o bem-estar dos prisioneiros.

O nome “Alcatraz” remete à famosa prisão na baía de San Francisco, que se tornou um símbolo de segurança máxima e difícil fuga, encerrando suas atividades em 1963.

Desde janeiro, o governo do ex-presidente Donald Trump implementou uma série de operações de detenção e deportação de migrantes indocumentados, criando um clima de medo na comunidade migratória nos EUA. Os agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) têm sido acusados de utilizar perfis raciais em suas operações, resultando em prisões de pessoas que possuem status legal no país, segundo afirmações oficiais.

As condições e o tratamento dos migrantes no “Alcatraz dos Caimanes” fazem parte de uma estratégia mais ampla para desencorajar a imigração, levando muitos a reconsiderar suas decisões de permanecer nos Estados Unidos. Durante uma visita ao centro, Trump fez comentários considerados desrespeitosos, fazendo piadas a respeito da presença de jacarés na área cercada.

Recentemente, havia 14 migrantes mexicanos detidos no local, e a presidente do México, Claudia Sheinbaum, exigiu que fossem repatriados imediatamente, além de investigar eventuais violações de direitos humanos contra esses cidadãos.

Com a situação no “Alcatraz dos Caimanes”, que foi erguido sobre uma antiga pista de pouso em meio aos pântanos da Flórida, muitos pedem não apenas a suspensão das obras, mas o fechamento definitivo do centro. A reivindicação é que os casos dos migrantes sejam analisados de forma individual, com respeito e consideração por seus direitos, ao invés de serem aprisionados em condições desumanas em ambientes hostis.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Um apresentador sorridente está em pé atrás de uma mesa em um cenário colorido e moderno. Ele usa uma camiseta de manga longa cinza e está cercado por um grupo de pessoas que estão sentadas atrás dele, todas vestindo jaquetas brilhantes. O fundo é iluminado com luzes em tons de roxo e azul, e há um texto visível que diz

SBT e Disney+ revelam patrocinadores do The Voice Brasil

31 minutos atrás
Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Quando será disputada a quartas de final da Leagues Cup 2025

57 minutos atrás
Disney's 'Freakier Friday' Reunites Jamie Lee Curtis and Lindsay Lohan for More 'Magic and Joy'

Disney reune Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan em ‘Freakier Friday’

1 hora atrás
Solange Duprat (Alice Wegmann) em

Solange e a história da personagem afogada no mar

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo