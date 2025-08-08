Notícias

Quando será disputada a quartas de final da Leagues Cup 2025

A Leagues Cup 2025 está chegando à sua fase decisiva, com partidas que prometem muita emoção. Este torneio reúne 18 clubes da Liga MX, do México, e 18 da MLS, dos Estados Unidos. A competição está na fase final da fase de grupos, que será encerrada na quinta-feira, 7 de agosto. Neste formato, cada gol pode ser determinante para a classificação ou eliminação das equipes.

Atualmente, apenas quatro times de cada liga conseguirão avançar para a fase eliminatória. Até o momento, sete clubes já foram eliminados, enquanto outros 17 dependem dos resultados da última rodada para garantir uma vaga nas quartas de final.

Após o término da fase de grupos, os clubes terão uma breve pausa, já que ambas as ligas retornarão às suas competições nacionais. A fase de eliminação da Leagues Cup seguirá até o dia 19 de agosto.

Os jogos das quartas de final estão programados para os seguintes dias:
– Dois jogos na terça-feira, 19 de agosto.
– Dois jogos na quarta-feira, 20 de agosto.

Esses confrontos serão eliminatórios, ou seja, um erro pode significar a saída do torneio. As semifinais estão marcadas para os dias 26 e 27 de agosto, com a grande final prevista para o domingo, 31 de agosto, em um local ainda a ser definido.

Atualmente, estão classificadas para as quartas de final equipes como Tigres, Juárez, Mazatlán e Toluca da Liga MX, enquanto Seattle Sounders, Portland Timbers, Inter Miami e Minnesota são os times da MLS que estão próximos da classificação. Com a expectativa alta entre os torcedores, a última rodada da fase de grupos promete ser cheia de surpresas e emoções.

