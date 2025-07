Sandman: descubra quem são os perpétuos na série

A segunda e última temporada de Sandman já está disponível na Netflix. Neste novo ciclo, uma das principais novidades é a apresentação dos Perpétuos, a família do protagonista Sonho. Esses personagens são filhos das entidades que representam Noite e Tempo, e cada um deles simboliza uma força da natureza.

Criados por Neil Gaiman, os Perpétuos são representações antropomórficas de conceitos abstratos. Entre eles, estão a Morte, Destruição, Destino e, claro, o próprio Sonho. Cada Perpétuo traz suas características e funções únicas dentro deste universo, agregando complexidade à narrativa.

Nesta temporada, os espectadores poderão conhecer mais sobre cada um desses personagens e seus papéis, além de descobrir os atores que os interpretam. Essa expansão do enredo promete aprofundar a conexão do público com a história e seus temas centrais.

A série, que já conquistou fãs pelo mundo, tem se destacado por sua rica construção de personagens e pelos dilemas existenciais que apresenta. Com a chegada dos novos episódios, a expectativa é que a trama se torne ainda mais envolvente e que os fãs fiquem ansiosos por cada revelação.