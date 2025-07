Yamaha apresenta jet ski com motor de 200 cavalos e 101 km/h

O Yamaha WaveRunner FX Cruiser HO é um dos grandes destaques do mercado de motos aquáticas no Brasil. Com design moderno e tecnologia de ponta, ele é ideal tanto para quem quer fazer passeios tranquilos em família quanto para os amantes de uma pilotagem mais esportiva.

Esse modelo da Yamaha é sinônimo de potência e conforto. Sua ficha técnica revela um motor de 1.8 litro que garante um desempenho excepcional. O que chama a atenção é que, apesar de ter um motor aspirado, ele proporciona uma experiência de pilotagem super suave e com respostas rápidas. Isso significa que você pode se divertir sem se preocupar com manutenções complicadas.

### O motor 1.8L High Output

Um dos pontos altos do FX Cruiser HO é seu motor 1.8L High Output. Com quatro cilindros e 1.812 cm³, ele se destaca como o maior motor aspirado no segmento de motos aquáticas. Isso traz não só durabilidade e confiabilidade, mas também uma aceleração impressionante. E o melhor: não precisa de um supercompressor para garantir toda essa performance.

Além disso, essa configuração facilita a manutenção e melhora a eficiência do combustível, fazendo com que você passe mais tempo no mar e menos no mecânico.

### O sistema RIDE e a tela Connext

Ao pilotar o Yamaha WaveRunner FX Cruiser HO, você vai perceber que a tecnologia faz toda a diferença. O sistema RIDE® é um dos grandes diferenciais, permitindo um controle simples e intuitivo com dois gatilhos no guidão. O direito acelera e o esquerdo ativa a marcha ré ou desacelera, facilitando manobras em áreas apertadas.

Outro ponto importante é a tela sensível ao toque Connext® de 4.3 polegadas. Com ela, você tem acesso a todas as informações essenciais, controla funções de segurança e ainda pode conectar seu celular via Bluetooth. Isso significa que você pode curtir sua playlist enquanto navega.

### Conforto e design, um cruzeiro sobre as águas

A ideia por trás do nome “Cruiser” é oferecer conforto durante toda a navegação. O assento é anatômico e projetado para acomodar até três pessoas com tranquilidade. E se você gosta de praticar esportes aquáticos, a plataforma de popa é ampla e conta com um degrau que facilita o reembarque.

Além disso, o casco é construído com um material leve e resistente chamado NanoXcel®, que não só ajuda na performance, mas também garante amplo espaço de armazenamento na proa para você guardar suas coisas.

### Como o FX Cruiser HO se comporta?

Em termos de comportamento na água, o casco do FX Cruiser HO foi projetado para garantir estabilidade e agilidade. Isso significa que ele lida bem com águas calmas, mas também corta ondas com segurança.

Se você gosta de personalizar sua pilotagem, o sistema de trim eletrônico permite ajustar o ângulo da proa, tornando a experiência ainda mais personalizada. Com a proa para baixo, você consegue fazer curvas mais agressivas. Já para uma navegação mais tranquila, basta levantar a proa.

### Preço e posicionamento no mercado brasileiro

Na hora de falar sobre preços, o Yamaha WaveRunner FX Cruiser HO se posiciona como uma opção premium. O valor sugerido para o modelo 2025 é de R$ 143.640,00, sem incluir frete.

Com diversas opções de cores a cada ano-modelo, ele compete diretamente com outros jet skis de luxo de três lugares. O que se pode afirmar é que ele oferece um pacote completo de performance, tecnologia e conforto ideal para quem ama aproveitar o mar.