‘Altas horas’ homenageia o pagode dos anos 1990; confira os convidados

Vavá e Márcio, do Karametade, no 'Altas Horas' de hoje Foto: Eveylyn Kosta/TV Globo

O programa Altas Horas, exibido hoje, sábado, 5 de julho, celebra o pagode dos anos 1990 com uma série de convidados especiais. Entre os artistas que se apresentam estão Adryana Ribeiro, Dudu Nobre, Eliana Lima, Délcio Luiz, Marquinhos Sensação, Marvvila, Andrezinho e Claumirzinho (do Molejo), além de Dodô, Thiago e Tiola (do Pixote), Leizinho e Caramelo (da Turma do Pagode), Vavá e Márcio (do Karametade) e Salgadinho (do Katinguelê).

Um dos momentos marcantes da noite será uma homenagem ao cantor Anderson Leonardo, do Molejo, que faleceu em 26 de abril de 2024, aos 51 anos, após enfrentar um câncer inguinal por dois anos.

Os convidados apresentarão diversas canções icônicas do gênero, todas acompanhadas pela Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Entre as músicas que serão interpretadas estão:

"Essa Tal Liberdade" (Adryana Ribeiro)

"Brincadeira de Criança" (Andrezinho e Claumirzinho, do Molejo)

"Telegrama" (Dudu Nobre)

"Desejo de Amar" (Eliana de Lima)

"Cicatriz do Amor" (Eliana de Lima)

"Eu e Ela" (Délcio Luiz)

"Brilho de Cristal" (Dodô, Thiago e Tiola, do Pixote)

"Beijo Geladinho" (Leizinho e Caramelo, da Turma do Pagode)

"Coral de Anjos" (Marquinhos Sensação)

"Olha Só Você Depois de Me Perder" (Marvvila)

"Inaraí" (Salgadinho, do Katinguelê)

"Decisão" (Vavá e Márcio, do Karametade)

O Altas Horas irá ao ar a partir das 22h25, logo após a novela Vale Tudo, em programação da TV Globo. O programa é sob a apresentação de Serginho Groisman, que promete trazer boas lembranças do pagode e uma celebração à cultura musical brasileira.