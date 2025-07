Samsung Galaxy S25 Ultra 5G custa menos de Rs 1,02 lakh na Amazon

O Samsung Galaxy S25 Ultra está se destacando como um dos melhores smartphones topo de linha de 2025. Se você estava esperando o momento certo para adquirir esse dispositivo, esse pode ser o momento ideal, especialmente devido ao preço atrativo que está sendo oferecido. Lançado na Índia por R$ 129.999, o celular agora pode ser encontrado com um desconto que chega a R$ 29.000, graças a ofertas disponíveis na Amazon.

O Galaxy S25 Ultra possui uma variedade de recursos premium e um hardware poderoso. Entre suas características, destaca-se a presença de uma câmera quádrupla, uma tela super brilhante, suporte para caneta stylus S Pen, design durável e uma boa duração de bateria. O dispositivo também oferece uma interface de usuário muito fluida, proporcionando uma experiência agradável.

### Preço do Samsung Galaxy S25 Ultra na Amazon

Atualmente, o Samsung Galaxy S25 Ultra está disponível na Amazon por R$ 103.490, representando uma redução significativa em relação ao preço inicial. Os consumidores que utilizarem o cartão Amazon Pay do banco ICICI podem obter um desconto adicional de R$ 3.104, fazendo com que o preço final fique abaixo de R$ 102.000. Caso não possuam esse cartão, ainda existe a possibilidade de utilizar cartões de outros bancos para obter até R$ 1.250 de desconto.

Além disso, a Amazon oferece a opção de troca de dispositivos antigos, permitindo que os compradores recebam até R$ 48.500, dependendo do estado de conservação, marca e modelo do aparelho trocado. Para facilitar ainda mais as compras, a plataforma disponibiliza opções de parcelamento e até mesmo o pagamento sem juros.

Os clientes também têm a opção de adquirir uma garantia estendida ou um plano de proteção total para o celular, garantindo mais segurança após a compra.

### Especificações do Samsung Galaxy S25 Ultra

O Galaxy S25 Ultra vem equipado com uma tela QHD+ Dynamic AMOLED 2X de 6,9 polegadas, com uma taxa de atualização de 120Hz. O aparelho roda o sistema operacional Android 15, com a interface One UI 7. Seu desempenho é garantido pelo processador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, e ele está disponível em configurações de até 12GB de RAM e 1TB de armazenamento interno. O smartphone possui classificação IP68 e conta com uma bateria de 5.000mAh, que suporta carregamento rápido de 45W.

Na parte traseira, o S25 Ultra apresenta um conjunto de câmeras quádruplo, que inclui um sensor principal de 200MP, uma lente ultra-angular de 50MP, um telefoto de 50MP com zoom óptico de 5x e um telefoto adicional de 10MP com zoom de 3x. Para selfies e videochamadas, conta com uma câmera frontal de 12MP.

Com estas características impressionantes, o Samsung Galaxy S25 Ultra se torna uma opção considerada para quem busca um smartphone inovador e de alta performance.