As melhores ofertas do Prime Day para aproveitar agora

Melhores Colchões e Roupas de Cama em Promoção

Colchão Leesa Sapira Hybrid (tamanhos queen e king/Cal king)

Este colchão híbrido é um dos favoritos para quem dorme de barriga, de lado ou de costas. Ele combina espuma de memória e molas, com mais de 1.000 molas e quatro camadas de espuma certificada pela CertiPUR-US. O colchão tem um total de 11 polegadas de altura. Além disso, oferece uma garantia de 10 anos e um período de teste de 100 noites, permitindo devoluções apenas uma vez. O preço promocional para o tamanho queen é de R$ 5.500 e para os tamanhos king ou Cal king, R$ 7.000.

Colchão Leesa Legend Chill Hybrid (tamanhos queen e king/Cal king)

Com um nível de firmeza médio, este colchão híbrido contém mais de 3.000 molas internas que proporcionam um suporte excelente. Seu topo acolchoado é projetado para dar uma sensação de leveza e conforto, ideal para quem dorme nas costas ou de lado. O colchão também possui uma garantia de 10 anos e um período de teste de 100 noites, com a mesma política de devolução. O preço para o queen é de R$ 7.000, enquanto para os tamanhos king ou Cal king, está em R$ 8.900.

Colchão Brooklyn Bedding Aurora Luxe Cooling (tamanho queen)

Este colchão, que recebeu ótimas avaliações, é elogiado por seu conforto e suporte ao corpo. A estrutura é robusta, mas não excessivamente firme, e seu topo macio garante um sono agradável. Ele é especialmente recomendado para aqueles que dormem sobre as costas e de barriga. A garantia é de 10 anos e o período de teste é de 120 noites, com a exigência de usar o colchão por pelo menos 30 dias antes de solicitar a devolução. O preço para o modelo testado é em torno de R$ 6.000, e existe uma taxa de R$ 500 para devoluções.

Capa de Duvet Brooklinen Classic (tamanhos full/queen)

Feita de um tecido percal macio, esta capa oferece conforto semelhante ao de colchas de hotéis, mas sem preços exorbitantes. É uma das capas mais acessíveis analisadas, disponível em diversas estampas modernas. Pode amassar um pouco, porém mantém boa durabilidade. O preço promocional está em R$ 1.000, utilizando um código específico para desconto.

Conjunto de Lençóis Brooklinen Classic Percale (tamanho queen)

Com um tecido respirável e fresco, este conjunto ideal para quem sente calor à noite, inclui um lençol de cima, um lençol de baixo e duas fronhas. É durável e possui uma vasta gama de cores e estampas. A garantia é de 365 dias e o preço promocional para o queen fica em R$ 2.500, com um código para desconto aplicado.

Conjunto de Lençóis Target Threshold 400 Thread Count Solid (tamanho queen)

Oferecendo boa qualidade por um preço acessível, esses lençóis são mais macios que muitos outros conjuntos disponíveis. São indicados para colchões de até 45 cm de profundidade e disponíveis em diversas cores. O preço promocional é de R$ 1.500, com a opção de evitar taxas de envio ao optar por “retirada na loja”.

Edredom Brooklinen All-Season Down Comforter (tamanhos full/queen)

Este edredom é ideal para noites mais frias, com construção de caixas que mantém o quente sem aquecer demais. É leve e mantém seu formato mesmo após o uso prolongado. Há uma garantia de um ano e o preço promocional gira em torno de R$ 3.000, também aplicável a outros tamanhos com código promocional.

Tampão de Látice Talalay de 3 Polegadas Brooklyn Bedding (tamanho queen)

Um excelente acessório para quem não está pronto para comprar um colchão novo, este topo proporciona suporte e alívio de pressão. Embora seu preço seja um pouco mais alto, ele oferece conforto adicional. O preço promocional é de R$ 4.000, com códigos de desconto disponíveis.

Travesseiro Garnet Hill Signature White Down (tamanho padrão)

Ideal para quem aprecia travesseiros macios, este modelo oferece suporte e é moldável, adequado para quem dorme de barriga. A garantia é de um ano e o preço, com desconto, é de R$ 1.500.

Essas opções representam algumas das melhores promoções disponíveis no mercado, focadas no conforto e na qualidade do sono.