Salário mínimo será reajustado a partir de julho

O salário mínimo nacional é a remuneração mínima garantida para todos os trabalhadores que possuem carteira assinada e trabalham 44 horas por semana. Além do valor definido nacionalmente, que é de R$ 1.518 desde 2025, os estados brasileiros têm a possibilidade de estabelecer seus próprios pisos salariais.

A partir de 1º de julho, o estado de São Paulo implementará um novo valor para o salário mínimo estadual. O piso aumentou de R$ 1.640 para R$ 1.804, representando um acréscimo de 10%. Esse aumento supera a inflação acumulada nos últimos 12 meses, que foi de 4,5%. Com isso, os trabalhadores que vão receber esse novo piso terão um ganho real de cerca de 5%. Este valor se aplica a todos os trabalhadores que não estão amparados por um piso salarial definido em convenções coletivas ou legislação federal.

Além do aumento do salário mínimo, o governo paulista também aprovou aumentos para os servidores públicos. Todos os funcionários ativos, aposentados e pensionistas receberão um reajuste de 5%, beneficiando cerca de 925 mil profissionais. Além disso, será criado um abono complementar para garantir que nenhum servidor receba menos que o novo salário mínimo.

Outro estado que também anunciou reajuste no salário mínimo é o Rio Grande do Sul. A Assembleia Legislativa do estado aprovou um aumento de 8% para os trabalhadores que não têm um piso definido por acordos coletivos ou legislação federal. Essa nova tabela salarial será dividida em cinco faixas:

Faixa 1: R$ 1.789,04 — abrangendo empregados domésticos, trabalhadores da agricultura, pecuária, construção civil e motoboys.

— abrangendo empregados domésticos, trabalhadores da agricultura, pecuária, construção civil e motoboys. Faixa 2: R$ 1.830,23 — para trabalhadores nas indústrias do vestuário, calçados, saúde, hotéis e telemarketing.

— para trabalhadores nas indústrias do vestuário, calçados, saúde, hotéis e telemarketing. Faixa 3: R$ 1.871,75 — contempla profissionais das indústrias químicas, de alimentos, comércio e movimentação de mercadorias.

— contempla profissionais das indústrias químicas, de alimentos, comércio e movimentação de mercadorias. Faixa 4: R$ 1.945,67 — inclui trabalhadores da indústria metalúrgica, gráfica, vigilância, educação e condomínios.

— inclui trabalhadores da indústria metalúrgica, gráfica, vigilância, educação e condomínios. Faixa 5: R$ 2.267,21 — destinada a técnicos de nível médio.

Essas mudanças visam melhorar as condições financeiras dos trabalhadores e garantir uma remuneração mais justa em diferentes setores da economia.