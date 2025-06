Celulares que se conectarão diretamente ao Starlink

A Starlink, empresa fundada por Elon Musk, está trazendo uma novidade empolgante para o mercado de telecomunicações. A partir de julho, a tecnologia chamada “Direct to Cell” vai desembarcar nos Estados Unidos, permitindo que smartphones se conectem diretamente a satélites — sem precisar de antenas especiais. Inicialmente, o serviço vai focar em mensagens de texto, MMS e pequenos áudios, com a promessa de expansão para dados e navegação móvel em outubro.

Essa inovação quer aumentar a conectividade em áreas remotas, onde as redes tradicionais muitas vezes não chegam. É uma ótima notícia para quem vive em regiões isoladas.

Tecnologia sem fronteiras

A “Direct to Cell” é um grande passo, pois conecta satélites diretamente aos celulares, liberando os usuários da dependência das torres de telefonia. Isso pode ser um divisor de águas, especialmente para quem está longe dos centros urbanos. Nos Estados Unidos, a T-Mobile já está se preparando para incluir essa tecnologia em seus serviços.

Além disso, a Starlink não está apenas olhando para o mercado americano. A empresa está em conversas com operadoras no Japão, na Austrália e também na América do Sul. Já firmou parcerias com empresas como KDDI, Optus e Entel, o que mostra um sinal claro de que seu objetivo é ampliar a cobertura global.

Expansão planejada e compatibilidade

O Brasil está na lista de países que podem receber essa tecnologia em breve. Embora ainda não tenha uma data de lançamento confirmada, o interesse no país está crescendo, especialmente com a Starlink olhando para a América do Sul e fazendo acordos com a Entel, que já opera no Chile e no Peru.

Outra boa notícia é que essa tecnologia não vai exigir que as pessoas troquem seus celulares. Desde que os aparelhos tenham sistemas operacionais atualizados, estarão prontos para funcionar com essa nova conexão. Marcas populares, como Apple, Samsung, Motorola e Google, já têm modelos compatíveis. Aqui estão alguns exemplos:

Apple : iPhone 14, 15 e 16;

: iPhone 14, 15 e 16; Samsung : Galaxy A14 até A54, Galaxy S21 até S25, e os modelos Z Flip 3 até Z Flip 6;

: Galaxy A14 até A54, Galaxy S21 até S25, e os modelos Z Flip 3 até Z Flip 6; Motorola : Moto G Power 5G (2024) e Razr Plus (2024);

: Moto G Power 5G (2024) e Razr Plus (2024); Google: Pixel 9.

Impacto no mercado de telecomunicações

A chegada do “Direct to Cell” pode mudar completamente o panorama das telecomunicações. Com a capacidade de atender zonas rurais e lugares de difícil acesso, o mercado vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Ao eliminar barreiras geográficas, a Starlink pode mudar a forma como pensamos sobre conectividade em todo o mundo, se posicionando como uma concorrente poderosa em um setor já bastante competitivo.

Enquanto a Starlink se prepara para o lançamento oficial, a expectativa aumenta sobre como esse serviço irá se integrar no cenário global. Para o Brasil, embora a implementação ainda não esteja definida, a proximidade com países que estão testando a tecnologia traz esperanças de um futuro mais conectado.