Colgate retira de circulação produto amplamente conhecido

A Colgate-Palmolive é uma das marcas mais conhecidas no mundo dos cuidados bucais, com uma variedade de produtos que fazem parte do cotidiano de muitos brasileiros. No entanto, recentemente, a empresa pegou a todos de surpresa ao anunciar, na última quinta-feira, a descontinuação do creme dental Colgate Total Prevenção Ativa Clean Mint.

Essa decisão veio à tona através de um comunicado no site oficial da marca e rapidamente circulou nas redes sociais. O motivo por trás da retirada do produto é grave: ele vinha sendo alvo de muitas denúncias sobre reações alérgicas, com mais de 3 mil reclamações registradas em plataformas como o Reclame Aqui.

Os relatos dos consumidores incluem sintomas como ardência, aftas, inchaço nos lábios e até dificuldades para falar ou engolir. Diante dessa situação preocupante, a Colgate decidiu interromper a fabricação do produto.

Suspensão pela Anvisa

Em um passo que adiciona mais peso à situação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização do creme dental Colgate Total Clean Mint, e essa suspensão não tem um prazo definido para ser revogada.

A Anvisa destacou em uma nota técnica que a gravidade dos sintomas apresentados pelos consumidores, o aumento no número de reclamações e a falta de informações claras sobre possíveis alergias nos rótulos foram fatores decisivos para essa ação. A agência frisou que continua acompanhando o processo de recolhimento dos lotes e mantêm comunicação direta com a Colgate para garantir que todas as medidas de segurança sejam cumpridas.

Colgate defende a qualidade do produto

Apesar de ter optado por descontinuar voluntariamente a versão Clean Mint, a Colgate reassurou a todos sobre a segurança do seu produto. Em uma nota oficial, a empresa afirmou que o creme dental atende aos padrões de qualidade. Eles ressaltaram que reações alérgicas podem variar de acordo com a sensibilidade de cada pessoa a certos ingredientes.

Vale lembrar que, como em outros produtos de higiene pessoal, cremes dentais podem conter uma combinação de corantes, tensoativos e aromatizantes que nem sempre são bem recebidos por todos os usuários.