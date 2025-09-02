A escrava isaura retorna à Record com tecnologia atualizada

A Record iniciou nesta segunda-feira (1º) a exibição da versão remasterizada da novela “A Escrava Isaura”. A produção, que estreou originalmente em 2004, conquistou a vice-liderança no horário vespertino, registrando uma média de 4,1 pontos de audiência e 10,1% de participação. O programa alcançou ainda um pico de 5,6 pontos. Em comparação, o SBT, exibindo o “Fofocalizando”, ficou em terceiro lugar, com uma média de 2,8 pontos.

### Uso de Tecnologia Avançada para a Restauração

Para revitalizar “A Escrava Isaura”, a Record utilizou tecnologias de ponta, como inteligência artificial, para melhorar a qualidade da imagem. Entre as técnicas aplicadas está a interpolação de quadros, que transforma vídeos captados em 30 quadros por segundo (fps) para versões com 60 fps ou mais. Isso proporciona movimentos mais suaves e imagens mais nítidas.

O processo de restauração também incluiu métodos para limpar as imagens e corrigir artefatos típicos de gravações de duas décadas atrás. Cada cena passou por uma revisão manual para correção de falhas que poderiam ser causadas pela tecnologia, além de ajustes para valorizar ainda mais a obra.

### Atualização do Áudio

Além das melhorias visuais, a Record também investiu na atualização do áudio da novela. O som original foi recuperado com o auxílio de inteligência artificial, tornando diálogos e sons de fundo mais claros. Efeitos sonoros foram recriados e novas trilhas foram adicionadas, intensificando a carga emocional da trama. A famosa canção “Sinônimos”, de Chitãozinho e Xororó, foi mantida na nova versão para preservar a identidade musical da novela.

A mixagem final do áudio é apresentada em Dolby Atmos, disponível também nos formatos 5.1 e estéreo, proporcionando uma experiência sonora mais rica e imersiva para os telespectadores.

### Um Clássico que Conquistou o Mundo

“A Escrava Isaura” é baseada no romance de Bernardo Guimarães e traz no elenco Bianca Rinaldi e Leopoldo Pacheco, entre outros. A novela se destacou como um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, sendo exibida em mais de 50 países ao redor do mundo.

A nova versão remasterizada será exibida de segunda a sexta-feira, às 15h30. Com essa iniciativa, a Record busca unir a nostalgia de um clássico com as inovações tecnológicas, atraindo tanto os fãs de longa data quanto novos espectadores.